Die Aurubis AG veräußert ihren Standort Buffalo im US-Bundesstaat New York an die Wieland Gruppe (Wieland). Wieland ist ein Hersteller von Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen mit Unternehmenssitz in Ulm. Signing und Closing des Verkaufs erfolgten am 30. August 2024. Über den Verkaufspreis der Transaktion vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Weitere Fokussierung auf das Kerngeschäft Aurubis wird sich künftig noch stärker auf die Primärkupfererzeugung, das Recycling und das Multimetall-Portfolio seines Hüttennetzwerkes konzentrieren. Mitte 2022 hatte das Unternehmen die Produktstandorte ...

