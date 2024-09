© Foto: DALL*E



Die Nvidia-Aktie hat am Dienstag einen Rekord-Wertverlust verzeichnet. Auslöser war ein Bloomberg-Bericht. Ein Stratege warnt unterdessen vor der außer Kontrolle geratene Bewertung der Chipaktie.Der Chipgigant hat den größten Intraday-Marktwertverlust eines US-Unternehmens aller Zeiten verzeichnet und über 280 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass das US-Justizministerium eine Vorladung an Nvidia geschickt hat. Die US-Regierung ist auf der Suche nach Beweisen, dass Nvidia gegen US-Kartellgesetze verstoßen hat.