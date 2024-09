Die Aktie des Chipherstellers AMD hat in den letzten Wochen unter einem Abverkauf von Tech-Werten gelitten. Doch am heutigen Mittwoch gelingt es dem Wert deutlich zu steigen. Der Auslöser dafür ist eine prominente Neuverpflichtung in der Führungsebene.AMD gab am Dienstag bekannt, dass Keith Strier als Senior Vice President für den globalen KI-Märkte zum Unternehmen gestoßen ist. Strier, der zuvor als Vice President für globale KI-Initiativen bei Nvidia tätig war, wird bei AMD eine Schlüsselrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...