Gütersloh (ots) -- Nächster Innovationssprung dank neuer "InfinityCare Schontrommel"- Neue Staubsaugergeneration "Guard" definiert Bodenpflege neu- Spannende Pilotprojekte für ein "zweites Leben" von HausgerätenMiele steht für gleichermaßen gründliches wie schonendes Waschen und Trocknen - und für kompromisslos hygienische Bodenpflege. Für diese Produktbereiche stellte der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten heute auf seiner Pressekonferenz zur IFA seine neuen Spitzenmodelle vor. Außerdem im Fokus: Exklusive Studienergebnisse und Pilotprojekte zum Thema Zirkularität, also der Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Geräten, Komponenten und Material.Kürzere Programmlaufzeiten, mehr Flexibilität bei der Beladung, ein einzigartiges Design und neue Komfortmerkmale wie das automatische Öffnen der Tür nach kurzer Berührung: Dies zeichnet die Flaggschiffe der neuen Waschmaschinen- und Trocknergeneration aus, die Miele W2 beziehungsweise T2 "Nova Edition" getauft hat. Herzstück der Waschmaschine ist jedoch die InfinityCare Schontrommel - die weltweit erste Trommel ohne "Rippen".Diese galten bislang als unverzichtbar, damit bei der Trommeldrehung die Wäsche "mitgenommen" und durchmischt wird, anstatt lediglich unten in der Lauge zu liegen, was allerdings auch zu einer erhöhten mechanischen Beanspruchung der Wäsche führt. "Gelöst haben unsere Ingenieurinnen und Ingenieure dieses Dilemma mit einem speziellen Drehrhythmus der Trommel, der die Wäsche allein durch sorgfältig austarierte Pendelbewegungen effektiv wendet", so der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Markus Miele bei der Präsentation des neuen Top-Modells. Der Trockner T2 Nova Edition punktet darüber hinaus mit einem neuen Programm für Textilien aus Wolle - und trocknet bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten.Neuer Schub für beliebten KlassikerEinen mehr als würdigen Nachfolger bekommt auch der "Complete C3", seit zwölf Jahren das Flaggschiff der Bodenstaubsauger mit Beutel, Sieger in ungezählten Produkttests und mit mehr als 10 Millionen Exemplaren das meistverkaufte Miele-Gerät aller Zeiten. Gute Bodenstaubsauger dieser Bauart sind saugstark, hygienisch, leise, sparsam und unverwüstlich. "Unser neues Spitzenmodell mit Namen Guard L1 setzt Maßstäbe bei Bedienkomfort, Hygiene und Design", verspricht Dr. Reinhard Zinkann, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. Erreicht werde dies zum Beispiel durch das Zusammenspiel hocheffizienter Motoren, Bodendüsen und Luftführungen mit einem neuen Staubbeutelkonzept sowie einem mehrstufigen Filtersystem. Der dazugehörige HyClean Pure Staubbeutel schafft eine beeindruckende Filtration von 99,99 Prozent* aller Staubpartikel und besteht zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial.Der Miele Guard L1 in der Ausführung "Comfort" ist der erste Bodenstaubsauger mit Steuerung über ein großes LCD-Farbdisplay, das unter anderem den Füllstand des Beutels und den Zustand des Abluftfilters abbildet. Elegante optische Akzente setzen sparsame Metallapplikationen in Farben wie Roségold oder Kupfer und die erstmals seitlich platzierten Lüftungsöffnungen, geschützt durch einen hochwertigen und schmutzabweisenden Stoffbezug.Zukunftsthema ZirkularitätWie bei Miele Ressourcen geschont und Abfall vermieden wird, erläuterte Rebecca Steinhage, in der Geschäftsleitung der Miele Gruppe unter anderem für Nachhaltigkeit verantwortlich. Ein spannendes Pilotprojekt sei der Verkauf generalüberholter Waschmaschinen zusammen mit einem Partner in den Niederlanden. Weiteres Beispiel: In derzeit fünf Ländern testet Miele die Akzeptanz aufbereiteter Elektronikmodule für den Reparaturfall - als Alternative zu fabrikneuen Ersatzteilen. Die ersten Resultate sind vielversprechend.Im Rahmen einer Designstudie präsentierte Steinhage darüber hinaus das erste Konzept eines konsequent modular konstruierten Staubsaugers, der fast komplett recycelbar ist - und auch selbst fast vollständig aus recyceltem Material besteht. Währenddessen zeigt eine von Miele in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact eine hohe Akzeptanz für zirkuläre Hausgeräte. Ein Kernresultat: Mehr als 80 Prozent von rund 1.000 Befragten in Deutschland ziehen schon heute für ihre Hausgeräte generalüberholte Ersatzteile in Betracht.*zusammen mit Miele AirClean Filter (gemäß IEC 62885-2)Über das Unternehmen: Miele gilt als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten, mit einem begeisternden Portfolio für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege. 