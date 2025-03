Gütersloh/Paris (ots) -- Einzigartige Installation lässt Waschroutinen zum Wohlfühlmoment werden- Richtige Cashmere-Pflege dank innovativer Miele-SchontrommelWie bleibt Cashmere so weich wie am ersten Tag, und wie lassen sich diese edlen Materialien auf höchstem Niveau waschen und pflegen? Diese Fragen beschäftigen Modekenner weltweit. Genau hier setzen Miele und das Modelabel extreme cashmere mit einem revolutionären und inspirierenden neuen Ansatz an. Zur Fashion Week präsentieren sie das weltweit erste Cashmere Spa, in dem Besucherinnen und Besucher die Kunst der Cashmere-Pflege durch Live-Demonstrationen und interaktive Elemente hautnah entdecken können. Eine Hommage an bewusste Pflege, an die leisen Rituale des Alltags und an die zeitlose Eleganz hochwertiger Materialien.Vom 5. bis 8. März 2025 verwandelt sich die Rue Chevert 36 in Paris in einen Rückzugsort der besonderen Art. Inmitten der pulsierenden Fashion Week zelebriert der Premiumhersteller Miele zusammen mit extreme cashmere ein Spa für hochwertige Cashmere-Textilien. Vor Ort geht es allerdings um mehr als die passende Textilpflege: Begleitet von sanften Klängen, umhüllt von zarten Duftnoten und der Haptik feinster Stoffe, wird Wäschepflege so zum Erlebnis für die Sinne. Ein besonderes Highlight der Installation sind acht in der Farbe "tea rose" gefärbte Waschmaschinen, die exklusiv für das Cashmere Spa künstlerisch in Szene gesetzt werden. "Mit unserer Kollaboration mit extreme cashmere gehen wir weit über das gewohnte hinaus und inszenieren die Marke Miele auf eine inspirierende und kreative Art und Weise, die unsere Besucherinnen und Besucher vor Ort begeistern wird", so Andreas Wieser, Director Brand Management bei Miele.Einzigartige Kollaboration zweier Marken, die für Qualität und Langlebigkeit stehenEin tiefgehender Blick in die Welt von extreme cashmere und Miele zeigt, dass Qualität, Perfektion und zeitlose Eleganz für beide Unternehmen seit Gründung tief in den Werten verankert sind. "Die Partnerschaft mit extreme cashmere gibt uns die Möglichkeit die Marke Miele frisch zu inszenieren. Die Basis dafür bildet unsere gemeinsame, beinahe schon kompromisslose Leidenschaft für das Thema Qualität. Ein zeitloser Wert in frischem Gewand", so Wieser weiter.Für Saskia Dijkstra, Gründerin von extreme cashmere, ist Miele-Technologie seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der richtigen Cashmere-Pflege. "Wir stellen Mode her, die ein Leben lang halten soll. Das ist einer unserer wichtigsten Markenwerte. Um das zu erreichen, möchten wir unsere Kundinnen und Kunden dazu anregen, diese richtig zu pflegen. Genau hier kommt unsere Kooperation ins Spiel", so Dijkstra. Die Zusammenarbeit würdigt diese besondere Beziehung, indem sie das Engagement von extreme cashmere für die Herstellung zeitloser Kleidungsstücke mit der Expertise des Premium-Hausgeräteherstellers verbindet.Waschen, Trocknen, Glätten - jeder Handgriff wird zum RitualWährend der Fashion Week zeigt die Installation anhand von fünf Schritten alltägliche Pflegeroutinen wie waschen, trocknen, bügeln, pflegen und Wäsche falten, die darauf ausgelegt sind, die Cashmere-Textilien perfekt zu erhalten. Gewaschen wird in Miele-Waschmaschinen, die mit ihrer bewährten Schontrommel das Cashmere sanft auf einem dünnen Wasserfilm gleiten lassen. "Vor Ort zeigen wir zusätzlich auch den nächsten Innovationssprung in Puncto Wäschepflege - unsere InfinityCare Schontrommel, die weltweit erste Trommel ohne Rippen. Dank der neuen Königswaben und unserer intelligenten Waschtechnologie erreichen wir nochmal mehr Wäscheschonung und damit ein verlängertes Leben für unsere Kleidung", so Ralf Zimmer, Vice President Category Marketing der Business Unit Laundry bei Miele.Auf der Fashion Week werden die Cashmere-Textilien mit dem passenden Wollwaschprogramm, bei nicht mehr als 600 Umdrehungen und 30 °C gewaschen, sodass sich die ursprüngliche Geschmeidigkeit der Fasern bewahren lässt. Nach dem Waschvorgang werden die Cashmere-Teile im Spa schonend im Liegen getrocknet. Mit dem Miele FashionMaster, werden die Textilien im Anschluss sanft bedampft.Eine Pilling-Station bietet zusätzliche Pflege, um eventuelle Knötchenbildung zu entfernen und den Stoff in seiner makellosen Form zu erhalten. Besucherinnen und Besucher des Spas erhalten wertvolle Tipps und Tricks, wie sich Cashmere optimal reinigen und in seiner Weichheit langfristig bewahren lässt.Die Pressemitteilung und Bildmaterial zum Download finden Sie hier.Über Miele: Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. 