Bonn - In Bonn hat am Mittwochvormittag ein Mann mit einem Messer zwei Personen attackiert - die Polizei konnte den Angreifer später stellen und schoss auf ihn.



Zwischen dem Täter und den Geschädigten soll ein persönliches Verhältnis bestehen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Mann und die Frau wurden von alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert - für sie besteht nach dem aktuellen Erkenntnisstand keine Lebensgefahr.



Auf der Grundlage erster Erkenntnisse fahndeten alarmierte Polizeikräfte nach dem mutmaßlichen Täter, der schließlich in Höhe eines Schnellrestaurants angesprochen und gestellt wurde. Im Verlauf der Konfrontation schossen die Beamten auf den mutmaßlichen Täter, wodurch dieser schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.



Das Polizeipräsidium Köln hat aus Neutralitätsgründen die weitergehenden Ermittlungen übernommen.

