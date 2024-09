© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der ASML-Aktie von Kaufen auf Neutral herabgestuft. Die hohe Bewertung der Vergangenheit dürften sich in Zukunft "normalisieren", so die Analysten.Trotz der hervorragenden Fundamentaldaten sieht UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies schwierige Übergangsjahre auf den führenden Anbieter von Lithografieanlagen zukommen. Der Analyst rechnet für die Jahre 2025 bis 2030 nur noch mit einem jährlichen Gewinnwachstum von 13 Prozent - deutlich weniger als die 24 Prozent in der Periode 2018 bis 2025. Dies führe zu einer "Normalisierung" der Bewertung der Aktie im Vergleich zu historischen Daten und Wettbewerbern. Die Aktie von Europas wichtigstem …