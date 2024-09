EQS Stimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE

AUTO1 Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.09.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eric Bannasch hat uns in seinem eigenen Namen und im Namen der Cadian GP, LLC, der

Cadian Capital Management GP, LLC, der Cadian Capital Management, LP und der Cadian

Master Fund L.P. am 30. August 2024 gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ohne Offenlegung des

Anteils der jeweiligen Finanzierungsformen an der Gesamtfinanzierung der

Stimmrechtserhöhung Folgendes mitgeteilt:



Nach dem Überschreiten der Schwelle von 10% der Stimmrechte der AUTO1 Group SE,

Bergmannstraße 72, D-10961 Berlin (LEI 391200S2LPXG5ZD5G304) (die "Gesellschaft")

am 19. August 2024 und unter Bezugnahme auf die entsprechende Stimmrechtsmitteilung

vom 20. August 2024 teilt Eric Bannasch in seinem eigenen Namen; und im Namen der

folgenden Unternehmen, die in Ziffer 8 der Stimmrechtsmitteilung in Bezug genommen

werden: Cadian GP, LLC; Cadian Capital Management GP, LLC; Cadian Capital

Management, LP; und Cadian Master Fund L.P. (zusammen die "Mitteilenden") hiermit der

Gesellschaft gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und 3 WpHG Folgendes mit, mit der Maßgabe, dass

die englische Fassung vorrangig sein soll:



1. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

a) Der Erwerb der Stimmrechte der Gesellschaft dient der Umsetzung alltäglicher

Anlagetätigkeiten zur Erzielung von Renditen, wobei die Umsetzung strategischer

Ziele nicht ausgeschlossen wird.

b) Innerhalb der nächsten zwölf Monate wird der weitere Erwerb von Stimmrechten der

Gesellschaft maßgeblich vom Aktienkurs und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage

der Gesellschaft abhängen.

c) Die Mitteilenden könnten versuchen, durch Meinungsäußerungen, Diskussionen und

Empfehlungen Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und

Aufsichtsorganen der Gesellschaft zu nehmen. Die Mitteilenden haben nicht die

Absicht zu versuchen, in den entsprechenden Gremien selbst mitzuwirken.

d) Die Mitteilenden beabsichtigen derzeit nicht, eine wesentliche Änderung der

Kapitalstruktur der Gesellschaft anzustreben, insbesondere im Hinblick auf das

Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.

2. Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel:

Die Stimmrechte wurden mit Hilfe von Limited Partner-Einlagen und von den Fonds

aufgenommenen Margenkrediten erworben.



04.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com