© Foto: Charles Krupa/AP/dpa



Der Bitcoin steht weiter unter Druck und notiert nun unter der Marke von 57.000 US-Dollar und damit unter dem Seitwärtstrendkanal zwischen 57.000 und 71.500 US-Dollar, in dem er sich seit dem Ausbruch im Februar befand.Damit setzt er seinen Abwärtstrend seit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs im März fort. Als nächste maßgebliche Chart-Unterstützung rückt damit der 50-Wochentrend auf dem Niveau von 53.000 Dollar in den Fokus, sollte die Korrektur weiterhin anhalten. Saisonal betrachtet ist der Bitcoin-Kurs nun mit dem Übergang in den September in seine schwierigste Markt-Phase eingetreten. Blick auf die Saisonalität Der August war mit einem Minus von 8,6 Prozent der zweitschwächste …