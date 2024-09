© Foto: Christian Charisius/dpa



Für die europäischen Chipwerte Aixtron und ASML werden die Analysten der großen Investmenthäuser vorsichtig. Für iPhone-Bauer Apple gibt es dagegen Rückenwind. Das sind die wichtigsten Analysten-Calls am Mittwoch.Goldman Sachs bleibt bei Kaufempfehlung für Siemens Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 217 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Anpassungen an ihren Schätzungen vor, hält mit Blick auf den Rest des Kalenderjahres aber an ihrer Kaufempfehlung für den Industriekonzern fest. Der eingepreiste Abschlag in der Siemens-Aktie reflektiere so bereits …