Die Rheinmetall-Aktie musste in dieser Woche kleinere Korrekturen verkraften, was mit Sicherheit auch auf die etwas verhaltene Marktstimmung zurückzuführen ist. Sowohl am Montat als auch am Dienstag ging es mit dem Kurs um jeweils etwas mehr als ein Prozent abwärts. Das trieb den Kurs von rund 540 Euro auf nun 520 Euro zurück. Davon lassen sich Unternehmen und Analysten aber offenbar nicht aus der Ruhe bringen.Anzeige:Rheinmetall (DE0007030009) selbst setzt weiterhin auf eine aggressive Expansion mit diversen neuen Standorten. Jene sollen nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...