Iselin, N.J (ots/PRNewswire) -Hexaware, ein Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gab heute eine Partnerschaft mit Earnix bekannt, einem globalen Anbieter von KI-gestützten SaaS-Lösungen zur Preisgestaltung und -bewertung für Finanzdienstleistungen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Underwriting zu verbessern, die Effizienz zu steigern, Verluste zu reduzieren, die Vorschriften besser einzuhalten und Wettbewerbsvorteile durch eine effektive Versicherungstarifierung zu sichern.Hexaware widmet sich dem Ziel, einen umfassenden Ansatz für Underwriting-Praktiken anzubieten. Seine Fachabteilung für Preisgestaltung unterstützt die Transformation der Preisgestaltung für alle Geschäftsbereiche und Tarifierungsmodelle von Versicherern, Maklern und MGAs. Eine intelligente Versicherungstarifierung ist entscheidend für eine präzisere Risikobewertung und Prämienfestsetzung.Neue KI- und ML-Technologien bringen grundlegende Veränderungen bei der Tarifierung im Versicherungswesen. Mit der fortschrittlichen Datenanalyse und den KI-gestützten Modellen von Earnix können Versicherer individuelle Risikofaktoren präzise bewerten und genauere und dynamischere Preismodelle erstellen. Diese maßgeschneiderten Prämien verbessern die Genauigkeit des Underwritings und die Kundenzufriedenheit, da sie sich an Echtzeitdaten anpassen und Änderungen des Risikoprofils umgehend widerspiegeln."Die KI- und ML-Expertise von Hexaware, kombiniert mit den Tarifierungs- und Underwriting-Lösungen von Earnix, wird unseren Kunden helfen, Preisstrategien zu verfeinern, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen", so Sandesh Shetti, Global Leader of Insurance, Hexaware."Earnix freut sich auf die Zusammenarbeit mit Hexaware, um bedeutende Fortschritte in der Versicherungsbranche voranzutreiben", erklärt Ruth Fisk, Head of Business Development, Earnix. "Durch die Zusammenführung unseres Know-hows können wir ein umfassendes Lösungspaket anbieten, das Versicherern hilft, ihre Tarifierungs- und Risikomanagementstrategien zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und letztlich Wachstum und Rentabilität zu steigern."