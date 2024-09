Fosfor hat heute die allgemeine Verfügbarkeit (General Availability GA) seiner Fosfor Decision Cloud bekannt gegeben. Es handelt sich um eine in Snowflake eingebundene Plattform, die die Komponenten des modernen Daten-Stack in ein modernes Entscheidungs-Stack umwandelt. Sie soll KI vereinfachen und für Unternehmen bessere Ergebnisse erzielen. Diese stabile und umfassende Plattform, die Daten in Entscheidungen umwandelt, bietet Snowflake Partner Connect Integration, Snowflake Technology Ready Validierung und Einbettungen, die KI ermöglichen.

Die GA-Version baut auf dem eingeschränkt verfügbaren Pilotprojekt auf, das seit Februar durchgeführt wurde. Hinzugefügt wurden:

Snowflake Partner Connect Integration über die sich Nutzer einfach, schnell und sicher über ihre Snowflake-Konten für ein kostenloses Fosfor-Testabo registrieren können. So haben alle Kunden von Snowflake Zugang zu den für den Unternehmenserfolg förderlichen Funktionen von Fosfor.

über die sich Nutzer einfach, schnell und sicher über ihre Snowflake-Konten für ein kostenloses Fosfor-Testabo registrieren können. So haben alle Kunden von Snowflake Zugang zu den für den Unternehmenserfolg förderlichen Funktionen von Fosfor. Snowflake Technology Ready Validierung durch die Nutzer auf die Validierung durch eine Drittpartei vertrauen können. So wissen sie, dass Fosfor optimal in Snowflake eingebettet ist und Funktionen sowie Leistung optimale Ergebnisse liefern.

durch die Nutzer auf die Validierung durch eine Drittpartei vertrauen können. So wissen sie, dass Fosfor optimal in Snowflake eingebettet ist und Funktionen sowie Leistung optimale Ergebnisse liefern. Einbettung in die jüngsten KI-Funktionen von Snowflake , wodurch Nutzer ihren KI-Gebrauch vereinfachen können, indem sie KI dort einsetzen, wo ihre Daten bereits sicher verwaltet werden. Dies wird ermöglicht durch den Einsatz des Snowpark Container Services for ML Lifecycle Support sowie Snowflake Cortex AI für die Erstellung von GenAI-Apps.

Die Einführung der GA-Version stärkt die Zusammenarbeit zwischen Fosfor und Snowflake als Partner für Daten und KI-Plattform.

"Die allgemeine Verfügbarkeit der Fosfor Decision Cloud ist ein Meilenstein unserer mehrjährigen Bemühungen, KI durch eine umfassende Decision Intelligence-Plattform zu vereinfachen," sagte Debasis Satpathy, Chief Business Officer, Fosfor "Diese Version bietet Möglichkeiten, die für immer mehr Branchen interessant sind, und stärkt unsere Zusammenarbeit mit Snowflake. Das Ergebnis ist ein robustes Produkt für geschäftliche Zwecke."

"Unternehmen in allen Branchen suchen nach Wegen, wie sie ihre Daten schneller auswerten können und für ihre Investitionen in Technologie eher eine Rendite erzielen," sagte Tarik Dwiek, Head of Technology Alliances, Snowflake "Mit der engen Verbindung von der Fosfor Decision Cloud mit der Snowflake AI Data Cloud lässt sich die Beschleunigung realisieren, die Kunden benötigen, um aus ihren Daten wertvolle Erkenntnisse zu ziehen."

Die GA-Version der Fosfor Decision Cloud ist jetzt verfügbar. Mehr erfahren Sie unter: www.fosfor.com.

Über Fosfor

Die Fosfor Decision Cloud ist eine vernetzte Struktur, die den Wert des modernen Daten-Ökosystems, das sich aus Infrastruktur-, Daten- und Anwendungs-Clouds zusammensetzt, vereinheitlicht und verstärkt. Fosfor ermöglicht es Unternehmen, Daten effektiv zu kuratieren, aussagekräftige Erkenntnisse zu generieren und effektive Entscheidungen zu treffen, um das lang ersehnte Versprechen von Daten und KI zu erfüllen: optimale Geschäftsergebnisse. Fosfor ist Teil von LTIMindtree, einem globalen Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Für weitere Informationen gehen Sie zu www.fosfor.com.

