Bei den US-Indizes geht es spannend weiter. Nach einem schwachen Septemberstart ringen die Märkte um Orientierung. Während Nvidia weiter unter Druck steht, erholen sich andere Tech-Werte leicht. Anleger warten derweil gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. So sah der Handelstag im Details aus. Der marktbreite S&P 500 gab am Mittwoch um 0,16 Prozent auf 5.520,07 Punkte nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,09 Prozent auf 40.974,97 Punkte zu.Am Dienstag war es nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...