Butterfly iQ3 basiert auf der Ultrasound-on-Chip-Technologie der nächsten Generation, die sich durch eine einzigartige Bildqualität, neue 3D-Bildgebungsfunktionen und ein kompakteres und leichteres Sondendesign auszeichnet

Butterfly iQ3 ist ab heute, 4. September 2024, in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz und Spanien erhältlich

Butterfly Network Inc. ("Butterfly", "Unternehmen") (NYSE: BFLY), ein digitales Gesundheitsunternehmen, das mit seiner tragbaren, halbleiterbasierten Ultraschalltechnologie und intuitiven Software die Gesundheitsversorgung transformiert, meldete die Markteinführung seines tragbaren Point-of-Care-Ultraschallsystems (POCUS) der dritten Generation, Butterfly iQ3, in Europa. Butterfly iQ3 ist mit dem modernsten Halbleiterchip des Unternehmens ausgestattet, der eine beispiellose Bildqualität und neue fortschrittliche 3D-Funktionen bietet: iQ Slice und iQ Fan.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904638195/de/

Butterfly iQ3 handheld point-of-care ultrasound device.

Butterfly iQ3 verfügt über das CE-Zeichen, ist nach der EU-Medizinprodukteverordnung (EU MDR) zertifiziert und erfüllt alle Anforderungen der RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances), ohne sich auf die Ausnahmeregelung für Blei zu berufen, das für herkömmliche Ultraschallgeräte auf piezoelektrischer Kristallbasis aufgrund der gefährlichen Bleikonzentrationen in ihren Ultraschallwandlern erforderlich ist.

Joseph DeVivo, President, Chief Executive Officer und Vorsitzender des Boards von Butterfly Network, kommentiert: "Nachdem wir in den letzten Monaten die große Resonanz auf Butterfly iQ3 in den USA und Kanada erleben konnten, haben wir uns voll und ganz auf den Erhalt der Marktzulassung für das leistungsstarke Gerät in Europa konzentriert. Wir sind zuversichtlich, dass die verbesserte Bildqualität und die wegweisenden Funktionen von Butterfly iQ3 den Gesundheitsdienstleistern in ganz Europa signifikante Vorteile bieten und sie dabei unterstützen werden, eine hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten. Unser übergeordnetes Ziel, den Ultraschall zu demokratisieren, werden wir weiterverfolgen, und wir freuen uns darauf, den Zugang zu Butterfly iQ3 auch in anderen Regionen zu ermöglichen."

Überragende Bildqualität.

Butterfly iQ3 bietet die beste hochauflösende Bildqualität seiner Klasse bei einer doppelt so hohen Verarbeitungsleistung gegenüber Butterfly iQ+ und eine neuartige Gummilinse ohne Fokussierung, die dem Arzt ermöglicht, die Anatomie intuitiv zu identifizieren, feine Strukturen zu beobachten und somit sichere diagnostische Entscheidungen zu treffen. Im Rahmen einer unabhängigen Blindstudie von Intellisurvey verglichen 475 Kliniker aus mehr als acht Fachgebieten die Bilder des Butterfly iQ3 mit denen des GE Vscan Air CL. Die Mehrheit der Befragten bewertete die Bildqualität des iQ3 in allen Kategorien höher als die des GE Vscan Air CL.*

"Ich hatte die Gelegenheit, eine Vorserienversion auf das Butterfly iQ3 zu erhalten und bin von den Verbesserungen und Vorteilen für die Patientenversorgung in meiner Praxis sehr beeindruckt", so Dr. Zack Ferguson, Facharzt für Innere Akutmedizin am West Middlesex Hospital. "Vor allem die verbesserte Echobildqualität des neuen Butterfly iQ3 ist ein wichtiger Fortschritt im Vergleich zu früheren iQ-Modellen, und der biplane Modus für die Kanülierung hat sich bei der Behandlung von Patienten mit schwierigen IV-Zugängen bereits bewährt."

Neuartige Tools: iQ Slice und iQ Fan.

Das Butterfly iQ3 bietet zwei neue erweiterte 3D-Bildgebungsfunktionen, die die Bilderfassung erleichtern: iQ Slice und iQ Fan. Diese Tools erweitern den großen Funktionsumfang von Butterfly mit mehr als 20 anatomischen Voreinstellungen, sechs Bildgebungsmodi (B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed-Wave Doppler und Biplane Imaging) und einer breiten Auswahl von KI-gestützten und erweiterten Bildgebungstools (darunter Auto Bladder Volume Capture, Auto B-Line Counter, NeedleViz und zahlreiche Berechnungstools).

Butterfly iQ Slice: Der weltweit erste automatisierte, sequenzielle Ultraschall-Aufnahmemodus in einem Handgerät, der auf der proprietären Ultrasound-on-Chip-Technologie von Butterfly basiert. iQ Slice bietet eine automatische Strahlsteuerung, um Organe zu scannen und bis zu 46 Ultraschallschichten gleichzeitig im weiten Winkel zu erfassen. Der Bildgebungsmodus wurde entwickelt, um exzellente Bilder noch einfacher und schneller ohne anspruchsvolles Manövrieren zu erhalten. Diese Dateien können entweder sofort am Krankenbett von erfahrenem Bedienpersonal gelesen und interpretiert werden oder zur weiteren Überprüfung an einen Spezialisten geschickt werden ebenso wie ein CT oder MRT.

Der weltweit erste automatisierte, sequenzielle Ultraschall-Aufnahmemodus in einem Handgerät, der auf der proprietären Ultrasound-on-Chip-Technologie von Butterfly basiert. iQ Slice bietet eine automatische Strahlsteuerung, um Organe zu scannen und bis zu 46 Ultraschallschichten gleichzeitig im weiten Winkel zu erfassen. Der Bildgebungsmodus wurde entwickelt, um exzellente Bilder noch einfacher und schneller ohne anspruchsvolles Manövrieren zu erhalten. Diese Dateien können entweder sofort am Krankenbett von erfahrenem Bedienpersonal gelesen und interpretiert werden oder zur weiteren Überprüfung an einen Spezialisten geschickt werden ebenso wie ein CT oder MRT. Butterfly iQ Fan: Ein spezielles Lungentool, das auf der Kerntechnologie von iQ Slice aufbaut und medizinischen Fachkräften ermöglicht, die Vorteile des virtuellen Durchfächerns in Echtzeit zu nutzen, erleichtert die Visualisierung von A-Linien und anderen Lungenpathologien. Mit iQ Fan kann der Anwender mithilfe der Strahlsteuerung von Butterfly die Bewegungen reduzieren, um Informationen zu erfassen und fundierte klinische Entscheidungen zu treffen.

Die neue Form von Ultraschall mehr Komfort und Effizienz.

Butterfly iQ3 bietet ein neues benutzerfreundliches und ergonomisches Design, das kleiner, leichter und besser verteilt ist und von einem noch stärkeren Akku versorgt wird:

Die um 17 verkleinerte Sondenfläche verbessert den interkostalen Zugang bei der Bildgebung von Herz und Lunge sowie den Gefäßzugang.

Eine 7 kürzere Sonde mit ergonomischer Gewichtsverteilung verringert die körperliche Belastung des Bedienpersonals und trägt zu einer besseren Steuerung und Manövrierbarkeit bei, um präzisere und bequemere Scans zu ermöglichen.

Drei konfigurierbare Steuertasten können mit den jeweils benötigten Funktionen belegt werden und fördern eine benutzerfreundliche, nahtlose Navigation, schnelle Scans und Interpretationen, um bei der Diagnose wertvolle Zeit zu sparen.

Eine 2,5-mal kürzere Ladezeit als beim Butterfly iQ+ und bis zu 2 Stunden thermische Betriebsdauer ermöglichen ein kontinuierliches Scannen.

Dr. John Martin, Chief Medical Officer bei Butterfly Network, berichtet: "Wir freuen uns, dass die Resonanz der Kunden unserer Begeisterung für diesen bemerkenswerten Fortschritt in nichts nachsteht. Unsere Kunden haben ihren Wunsch nach einer höheren Auflösung zum Ausdruck gebracht, den wir mit einer außergewöhnlichen Bildqualität, einem kleineren, ergonomischeren Design und einer verbesserten Leistung erfüllt haben. Der iQ3 ist sofort einsatzbereit, hat eine lange Akkulaufzeit und liegt gut in der Hand. Wir sind stolz darauf, in Europa unsere neueste Lösung vorstellen zu können, die den hohen Anforderungen anspruchsvoller Anwender gerecht wird und gleichzeitig für Neulinge im Bereich Ultraschall zugänglich ist und das zu einem beispiellos niedrigen Preis."

Ab heute, 4. September 2024, ist Butterfly iQ3 für Gesundheitsdienstleister in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz und Spanien im Handel erhältlich. Wenn Sie mehr über das Butterfly iQ3, Preise, Inzahlungnahmeangebote für bestehende Kunden oder den Kauf erfahren möchten, besuchen Sie die Website Ihrer Region: https://www.butterflynetwork.com/choose-your-country.

Über Butterfly Network

Butterfly Network wurde 2011 von Dr. Jonathan Rothberg gegründet und ist ein digitales Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, den Zugang zu medizinischer Bildgebung zu verbessern, indem es einen hochwertigen, erschwinglichen, benutzerfreundlichen, weltweit verfügbaren und intelligent vernetzten Ultraschall bereitstellt auch für die 4,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die noch keinen Zugang zu Ultraschallsystemen haben. Butterfly hat mit Butterfly iQ das weltweit erste Ganzkörper-Ultraschall-Handgerät mit nur einer Sonde und Halbleitertechnologie entwickelt. Das Unternehmen hat seine Innovationstätigkeit fortgesetzt und die Vorteile des Mooreschen Gesetzes genutzt, um 2020 die zweite Generation des Butterfly iQ+ und 2024 die dritte Generation des iQ3 auf den Markt zu bringen jeweils mit erhöhter Rechenleistung und verbesserter Performance. Die bahnbrechende Technologie wurde unter anderem von TIME's Best Inventions, Fast Company's World Changing Ideas, CNBC Disruptor 50 und MedTech Breakthrough Awards ausgezeichnet. Mit der proprietären Ultrasound-on-Chip-Technologie, intelligenter Software und Schulungsangeboten ebnet Butterfly den Weg für die Massenanwendung von Ultraschall zur früheren Erkennung und Fernüberwachung von Gesundheitszuständen rund um den Globus. Butterfly-Geräte sind für geschultes medizinisches Fachpersonal unter anderem in einigen Regionen Afrikas, Asiens, Australiens, Europas, des Nahen Ostens sowie Nord- und Südamerikas erhältlich. Weitere Informationen über die verfügbaren Länder finden Sie unter: butterflynetwork.com/choose-your-country.

*Interne Daten sind auf Anfrage erhältlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240904638195/de/

Contacts:

Butterfly Medienkontakt:

Liz Learned

Head of Corporate Communications

media@butterflynetwork.com

Butterfly Investorenkontakt:

Heather Getz

Chief Financial and Operations Officer

investors@butterflynetwork.com