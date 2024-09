INDEXÄNDERUNG: Hypoport/Schott Pharma steigen in MDAX auf

DJ INDEXÄNDERUNG: Dt. Börse Hypoport/Schott Pharma steigen in MDAX auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Hypoport und Schott Pharma steigen in den MDAX auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Encavis und Evotec, die wiederum die bisherigen Plätze von Hypoport und Schott Pharma im SDAX übernehmen, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend im Anschluss an die planmäßige September-Überprüfung mitteilte. Außerdem werden Deutsche Euroshop neu in den SDAX aufgenommen, wo sie die Aktien von BayWa ersetzen werden. Die Änderungen würden ab dem 23. September wirksam.

Die Zusammensetzung von DAX und TecDAX bleibe unverändert, so der Börsenbetreiber.

Die Indexänderungen im Detail:

=== + MDAX AUFNAHME - Hypoport - Schott Pharma ENTNAHME - Encavis - Evotec + SDAX AUFNAHME - Encavis - Evotec - Deutsche Euroshop ENTNAHME - Hypoport - Schott Pharma - BayWa ===

September 04, 2024 17:22 ET (21:22 GMT)

