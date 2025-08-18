EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/news-und-veroeffentlichungen/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/news-publications/reports-and-presentations
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
|Hattenbergstraße 10
|55122 Mainz
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2185076 18.08.2025 CET/CEST