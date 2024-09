Aufgepasst: Dieser Rohstoff gilt als unabdingbar für die Energiewende und bietet daher enorme Chancen

Anzeige / Werbung

Neues Explorationsprogramm gerade gestartet, wir erwarten schon bald erste Informationen daraus.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

die spektakulärsten Chancen für Aktien, die mit einem einzigen Investment ein ganzes Leben verändern können, eröffnen sich cleveren und weitsichtigen Anlegern, wenn Sie in der Anfangsphase in einen echten wirtschaftlichen Megatrend investieren. Einen Megatrend, dessen Power so gewaltig ist, dass er auf Jahre einen wahren Wachstums-Tsunami auslöst.

Das schafft die ultra-dynamische Wachstums-Welle, die Aktien von Unternehmen, die von diesem Megatrend profitieren, in atemberaubender Art und Weise noch oben hebelt. Das beste Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit war die Wachstums-Welle für KI und natürlich die für Chip-Werte - allen voran Nvidia und Super Micro Computer.

In den vergangenen zwei Jahren stieg die Nvidia-Aktie in der Spitze um +1.000 %. Noch spektakulärer war der Anstieg von Super Micro Computer (SMCI) um +3.000 %. Wer den Megatrend Künstliche Intelligenz frühzeitig erkannte und 20.000,- EUR in SMCI investierte, saß nur zwei Jahre später auf einem Vermögen von 600.000,- EUR.

Das macht die Börse so fantastisch.

KI-Revolution tritt neues Mega-Wachstum im Energiesektor los!

Interessanterweise löst genau der KI-Boom im Rohstoffsektor eine Megatrend-Story aus, die sich mit ihrem Gewinnpotenzial auf einem Level mit den spektakulärsten Technologie-Revolutionen der vergangenen 30 Jahre befindet! Der größte Trend im Rohstoffuniversum in der kommenden Dekade ist: Energie und Energieinfrastruktur in den USA!

Dies ist ein Superzyklus, dessen Ausmaß erst ganz wenige Börsianer überhaupt begriffen haben. Wir sprechen hier nicht von einem Multi-Milliarden-USD-Trend. Wir sprechen hier von einem Multi-Billionen-USD-Trend! Je nachdem, wie schnell die KI-Revolution in der Wirtschaft und unser aller Leben Fuß fasst, wird es sogar ein Trillionen-USD-Superzyklus!

Da müssen Sie mit dabei sein!

Hier in die richtigen Aktien von Unternehmen zu investieren, die jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind … das ist so, als ob Sie Mitte der 1990er-Jahre in Amazon.com oder Anfang der 2000er in Apple oder 2020 nach dem Covid-Crash in Chip-Aktien investiert hätten: eine unglaubliche Chance, mit einer Aktie ein Vermögen aufzubauen.

Natürlich ist der smarte Weg, nicht alles in ein einziges Unternehmen zu investieren, sondern in eine Gruppe der aussichtsreichsten Werte zu investieren. So reduzieren Sie das Risiko, erhöhen aber Ihre Gewinnchancen massiv. Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) ist ein Unternehmen, das alle Perspektiven mitbringt, um ein Kern-Bestandteil eines solchen Investment-Korbs zu sein.

USA im Zentrum der nächsten Energie-Superrallye

Doch alles beginnt mit dem Megatrend "Energie & Energie-Infrastruktur in den USA". Die globale Energienachfrage ist aufgrund der steigenden Energienachfrage rund um den Globus und des KI-Booms in sich schon ein gewaltiger Megatrend. Aber der größte Wachstumssektor - sozusagen das Auge des Wachstumstornados - ist der amerikanische Energiemarkt.

Hier wird das mit Abstand größte Wachstum stattfinden. Hier werden sich die heißesten Aktienstorys entwickeln. Hier werden die spektakulärsten Gewinnchancen für clevere Anleger liegen.

Denn der amerikanische Energiesektor wird gleich von 5 Faktoren angefeuert. Eine Konstellation, die wir in über 20 Börsenjahren so nur im Hightech-Sektor erlebt haben. Doch jetzt finden wir genau diese Konstellation im amerikanischen Energiemarkt:

Faktor: Der neue Kalte Krieg zwischen Ost und West! Faktor: Reshoring-Boom der US-Wirtschaft führt zu nie dagewesener Energienachfrage! Faktor: Europa braucht gigantische Importmengen an US-Energie! Faktor: USA werden das Zentrum des energie-fressenden KI-Booms! Faktor: Trump wird nächster US-Präsident!

Gehen wir die Faktoren der Reihe nach durch. Seit Februar 2022 ist unsere Welt eine andere. Mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eskalierte die bereits schwelende neue Blockbildung zwischen westlich-freiheitlichen Staaten und dem Ostblock in einen neuen Kalten Krieg. Das Ergebnis: Russisches Öl und auch iranisches Öl sind für die westlichen Industriestaaten tabu geworden.

Das hat gravierende Auswirkungen auf die westliche Energiepolitik in einem wahrlich historischen Ausmaß. Hier werden Anleger besonders hellhörig. Denn sie wissen: Wenn die Worte "historisches Ausmaß" oder "historische Veränderung" bei einer wirtschaftlichen oder geopolitischen Entwicklung angebracht sind - eröffnen sich an der Börse die größten Gewinne!

Historische Investmentchance durch neuen Ost-West-Konflikt

Die Folge des neuen Kalten Krieges zwischen dem Westen und der neuen Ostachse aus Russland, China, Iran und Nordkorea ist nicht nur eine historische Verschiebung der Energieproduktionen. Der neue Kalte Krieg hat einen Reshoring-Boom in historischem Ausmaß ausgelöst.

Nirgendwo ist der Reshoring-Trend - also das Zurückholen von Schlüsselindustrien aus China und Asien ins eigene Land - so riesig wie in den USA. Die Börse spielt diesen Trend bisher nur über Baukonzerne und die US-Unternehmen, die von der staatlichen Förderung von Reshoring-Projekten besonders stark profitieren (z.B. Taiwan Semiconductor im Chipsektor).

Was die Börse noch nicht entdeckt hat - aber bald entdecken wird: Von all den neuen Fabriken, Produktionsanlagen und Unternehmenszentralen über Logistikzentren und Warenlager bis zum Transport - der Reshoring-Boom wird eine massive Energienachfrage innerhalb der USA auslösen, die es vor zwei Jahren noch gar nicht gab!

Als wäre das nicht schon dramatisch bullisch genug für die Energienachfrage, kommt in den USA noch ein weiterer Nachfrage-Turbo hinzu: die explosiv ansteigende Nachfrage nach Energie durch den Boom der künstlichen Intelligenz! KI ist ein absolutes Energie-Monster!

Die USA sind das Hightech-Land Nr. 1. Nirgendwo wird KI so schnell so umfangreich in Wirtschaft und Leben integriert werden wie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das erlebten wir schon bei der Internet-Revolution und bei der Smartphone-Revolution. Also wird die durch den KI-Boom ausgelöste Energie-Nachfrage nirgendwo so schnell explodieren wie in den USA!

USA: Ein neuer Billionen-USD-Markt für neue Energie-Infrastruktur entsteht

Diese fünf Faktoren sprechen glasklar für Energierohstoffe aus den USA - also für amerikanisches Öl, amerikanisches Gas und amerikanisches Uran. Aber: Es geht sogar noch spannender. Noch spektakulärer!

Denn all die benötigte Energie muss ja irgendwie innerhalb der USA transportiert werden - und das führt uns zu dem wahren Wachstumsstar innerhalb des Megatrends "Energie & USA": die dringend benötigte Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur. Denn die amerikanische Energieinfrastruktur ist hoffnungslos veraltet.

Der Großteil des aktuellen Stromnetzwerks in den USA wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren aufgebaut.

Das Durchschnittsalter der Stromleitungen ist 40 Jahre!

Ein Viertel aller Stromleitungen sind 50 Jahre und älter.

Die amerikanische Energieinfrastruktur wurde damals für den Transport von fossilen Energiequellen zu den Stromanlagen und dann für den Transport zu den Haushalten aufgebaut. Sie ist schlicht und ergreifend nicht fähig, die modernen Anforderungen der hohen Energienachfrage der digitalen Welt, des KI-Booms und des Booms der umweltfreundlichen Energierevolution zu erfüllen.

Völlig veraltete Energieinfrastruktur muss schnell rundum ersetzt werden

Aber: Der Energieverbrauch in den USA soll bis 2035 um 27 % bis 39 % höher liegen als 2021 (Quelle: Rapid Energy Policy Evaluation and Analysis Toolkit). Allein die Modernisierung der veralteten Stromkabel wird laut einer Analyse der Brattle Group 10 Mrd. USD pro Jahr kosten. Nicht einmalig. Pro Jahr.

Kein Wunder. Ein einfaches Beispiel verdeutlich eindrucksvoll, über welche Dimensionen wir hier sprechen: Wir alle nutzen tagtäglich die Internet-Suchanfrage über Google. Die kommende, auf KI basierende Beantwortung von Suchanfragen wird aber rund 10x so viel Energie wie die klassischen Suchanfragen von heute verbrauchen!

Weite Teile der Infrastruktur für den Energietransport müssen völlig neu aufgebaut werden, um die durch KI ausgelöste gigantische Energienachfrage bewältigen zu können. On top zu der ohnehin schon steigenden Energienachfrage durch Digitalisierung. Und noch mal on top zu den erforderlichen Modernisierungen für die unaufhaltsame Revolution der erneuerbaren Energien. Wir sprechen hier von Infrastruktur-Investitionen in der Billionen-USD-Sphäre.

Ein Megamarkt, in dessen Zentrum ein Rohstoff stehen wird: Kupfer.

Genauer gesagt: Kupfer made in USA.

Das wertvollste Industriemetall der Dekade: Kupfer - Made in USA

Denn Kupfer ist aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeiten der zentrale Rohstoff Nr. 1, der im Bereich der Energie-Infrastruktur unersetzbar ist und in Massen benötigt wird. Doch nicht jedes Kupfer steht vor diesem historischen Nachfrage-Boom. Amerikanisches Kupfer, das in den USA gefördert wird, ist es, das im Zentrum dieses Billionen-USD-Wachstumsmarktes steht!

Washington kann bei einem absoluten volkswirtschaftlichen Schlüsselbereich wie der Energieinfrastruktur kein Versorgungsrisiko eingehen! Das Kupfer muss aus den USA kommen. Kupfer "made in USA" wird deshalb durch den neuen Kalten Krieg und den Energie-Infrastruktur-Boom in den USA in den kommenden Jahren das wertvollste Kupfer der Welt!

Top 6 Länder mit der größten Kupferproduktion in 2022

Platz Land Menge produziertes Kupfer (in Mio. Tonnen) Analyse Chile 5,0 Mio. Politische Situation in Südamerika instabiler als früher Peru 2,6 Mio. Politische Situation in Südamerika instabiler als früher Dem. Rep. Kongo 2,5 Mio. Afrika unter zu starkem Einfluss des neuen Ostblocks China 1,7 Mio. Teil des neuen Ostblocks USA 1,1 Mio. Einziges westliches Land in Top 6 Russland 910.000 Teil des neuen Ostblock

(Quelle: US Geological Survey Data)

Die Liste der sechs größten Kupferproduzenten der Welt zeigt Ihnen, wie angespannt die fundamentale Lage bei Kupfer in der Welt der neuen geopolitischen Krise des zweiten Kalten Krieges geworden ist. Vor allem vor dem Hintergrund der steigenden politischen Instabilität in Südamerika, wo pro-sozialistische Strömungen immer stärkeren politischen Einfluss gewinnen.

Diese Situation ist untragbar für Washington. Die Kupferversorgung in den USA muss gesichert sein - unabhängig von geopolitischen Risiken. Das bedeutet: Wir stehen in den USA vor einem einmaligen Boom für amerikanisches Kupfer - und dementsprechend für amerikanische Kupferproduzenten und -explorer.

Noch nie in der Geschichte der USA waren die Gewinnchancen für Aktien von Bergbauunternehmen mit Kupferprojekten in den USA größer!

Die größte Gewinnchance aller Zeiten im Kupfermarkt

Die gesicherte Kupferversorgung funktioniert jedoch nur mit einem massiven und vor allem schnellen Ausbau der eigenen Kupferproduktion in den USA. "Schnell" ist hier das Schlüsselwort! Denn die Zeit für Washington drängt. Das sind ideale Rahmenbedingungen für Kupferkonzerne.

Jedoch nicht die Kupferproduzenten. Das ist sehr wichtig zu verstehen für Ihre Gewinne! Die Masse der Anleger schaut aktuell auf die großen Kupferproduzenten. Aber: Die suchen alle am falschen Ende nach den Gewinnen. Ja, auch die Aktien von Kupferproduzenten werden schöne Gewinne bieten.

Aber die spektakulärsten und mit Abstand größten Gewinne werden gut informierte Anleger bei den Kupferexplorern mit Kupferprojekten im fortgeschrittenen Stadium erzielen. Nicht von Explorern mit ultra-frühen Projekten.

Die Gruppe der Explorer mit fortgeschrittenen Kupfer-Explorationsprojekten in den USA werden die nächsten großen Börsenstars der "Kupfer - Made in USA"-Wachstumsstory!

Warum? Nun, der Aufbau einer Kupfermine von der Entdeckung bis zur Produktion dauert durchschnittlich 15 bis 16 Jahre. Das ist zu lang. So viel Zeit hat Washington nicht. Natürlich werden auch Grassroots-Kupferprojekte, die sich erst in der ultra-frühen Entdeckungsphase befinden, in den kommenden Jahren gefördert werden. Denn auch die langfristige Zukunft der Kupferversorgung muss gesichert werden.

Aber: Die Entdeckung und Erschließung neuer Gebiete brauchen einfach ihre Zeit. Die benötigten Planungen und zahlreichen Bohrungen über verschiedene Bohrprogramm-Zyklen können nicht wirklich beschleunigt oder verkürzt werden. Da kann selbst Washington nicht viel helfen.

Washington wird amerikanische Kupferprojekte massiv fördern

Wo Washington neben finanziellen Förderungen den größten Einfluss hat: schnellere und vereinfachte Genehmigungen für die Projektentwicklung und den Bau von Kupferminen. Davon profitieren bereits existierende Kupferproduzenten jedoch nur unterdurchschnittlich. Denn deren Minen existieren ja bereits.

Sie profitieren nur durch die Entwicklung neuer Projekte oder Erweiterungen bestehender Minen. Doch da sie bereits Produzenten sind, ist der Effekt von verkürzten Entwicklungszeiten für weitere Projekte auf die Geschäftsentwicklung nicht bahnbrechend. Zudem haben die Produzenten bereits deutlich größere Börsenbewertungen, was deren Gewinnpotenzial schmälert.

Den mit weitem Abstand dramatischsten Effekt - im positivsten Sinne - werden wir bei Kupferexplorern mit fortgeschrittenen Projekten sehen. Denn diese Explorer fördern noch kein Kupfer - sind aber auch nicht mehr 5 oder 10 Jahre davon entfernt. Hier zeigen die kommenden Vereinfachungen von bürokratischen Abläufen und Genehmigungen die schnellsten Effekte auf die Unternehmensentwicklungen.

Verkürzen schnellere Genehmigungen doch die Entwicklungszeit bis zum Produktionsstart deutlich. Potenziell um Jahre! Dadurch werden diese Explorer ihre Projekte schneller in die Präproduktions-Phasen bringen, was deren Aktien sofort in völlig neue Bewertungsdimensionen schießen lässt.

Giant Mining: Kupferprojekt im fortgeschrittenen Explorationsstadium

Wir werden im amerikanischen Kupfermarkt also in den kommenden Jahren zwei Entwicklungen sehen, die beide hoch positiv für Kupferexplorer wie Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) mit jungen, aber bereits fortgeschrittenen Kupferprojekten in den USA sind:

Die Entwicklung neuer, aber sich bereits in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien befindender Kupferprojekte in den USA wird in den kommenden Jahren massiv beschleunigt werden - vor allem, wenn Trump die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 gewinnt. Die Preise für amerikanisches Kupfer werden stärker und höher steigen als die für internationales Kupfer. Das bedeutet im Umkehrschluss: Kupferprojekte in den USA werden die wertvollsten Projekte im weltweiten Kupfermarkt. Mit den höchsten Bewertungen!

Denn Giant Mining sitzt auf einem hoch spannenden Kupferprojekt namens Majuba Hill im US-Bundesstaat Nevada. Nevada ist im Bereich der Industriemetalle einer der größten Bergbau-Staaten in den USA - mit dementsprechend Minen-freundlichen Gesetzen. Gleichzeitig liegt das Länderrisiko in den USA bei null. Besser geht es für ein Rohstoffinvestment auf der geografischen Ebene nicht.

Während Anleger bei Aktien von Bergbauunternehmen mit Kupferprojekten in Mittel- und Südamerika immer mit Bewertungsabschlägen aufgrund der erhöhten Länderrisiken leben müssen, werden Kupferkonzerne aus den USA in Zukunft sogar mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt werden - aufgrund des inexistenten Länderrisikos und der Sonderstory "Made in USA"!

Ideale Erfolgsbedingungen: Beste Minenlage und hervorragende Infrastruktur

Das ist schon mal hervorragend für Giant Mining. Doch ein anderer Faktor macht das Kupferprojekt des Unternehmers erst so richtig spannend: Majuba Hill wird an der Börse wie ein ultra-junges Explorationsprojekt bewertet. Ein sogenanntes Grassroots-Projekt, wo die Explorer außer dem Land und einigen unbestätigten geologischen Prognosen oftmals nichts vorweisen können. Doch beim Majuba Hill-Projekt ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall!

Das Majuba Hill-Projekt befindet sich bereits im fortgeschrittenen Explorationsstadium!

(Quelle: youtube, Kanal the deep dive.)

Das ist die historische Investmentchance bei Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) für gut informierte, weitsichtige Anleger:

Ein fortgeschrittener Kupferexplorer, der an der Börse aktuell jedoch noch völlig falsch bewertet wird und ultragünstig ist! Denn die Aktie wird bewertet wie ein Früh-Explorer mit einem Baby-Projekt. Dabei hat Giant Mining ein Kupferprojekt in den USA im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium - was Giant Mining zu einem der größten Profiteure der kommenden Förderung von Kupferprojekten in den USA macht. Der amerikanische Kupfermarkt wird durch den Nachfrageboom für Energieinfrastruktur, E-Mobilität und Klimawandel zu einer der heißesten Wachstumsstorys im neuen Rohstoff-Superzyklus.

Diese Schere zwischen der aktuell (noch) falschen Börsenwahrnehmung und den fundamentalen Fakten wird sich schließen! Und sie wird den gut informierten Anlegern fantastische Gewinnchancen bieten, wie sie sich in dieser Konstellation immer nur ganz am Anfang neuer Megatrends bieten.

Kupferprojekt wird von der Börse noch völlig unterschätzt

Das Majuba Hill-Kupferprojekt ist rund 34.000 Quadratmeter groß. Es befindet sich rund 250 km nordöstlich der Stadt Reno im Pershing County-Distrikt.

Der Pershing County-Distrikt ist ein historisches Bergbaugebiet, wodurch eine exzellente Infrastruktur gegeben ist: von Autobahnen und Straßen über eine naheliegende Stromversorgung bis zu Verarbeitungs- und Müllanlagen. Alles ist nahe liegend und bereits vorhanden.

Aufgrund des wirtschaftlichen Fokus auf dem Bergbau im Pershing County befinden sich in dem Gebiet gleich drei große regionale Minenzentren in den Kleinstädten Reno, Winnemucca und Elko. Dadurch hat Giant Mining exzellenten Zugang zu Facharbeitern, Ausrüstung, Bürogebäuden und anderer notwendiger Bergbau-Infrastruktur. Besser geht es kaum. Als Schulnote würde Giant Mining eine Eins für die extrem wichtige Infrastruktur erhalten.

Historische Förderung und moderne Explorationsdaten bestätigen Kupfervorkommen

Die Bergbaugeschichte des Pershing County legt den Grundstein für die hoch spannende Investmentstory der Majuba Hill-Kupfermine. Denn hier wurde von 1900 bis 1950 bereits Kupfer abgebaut! Satte 2,8 Mio. Pfund Kupfer und als Nebenprodukte 184.000 Unzen Silber, 5.800 Unzen Gold und 21.000 Pfund Zinn wurden damals mit für heutige Verhältnisse einfachen Bergbautechnologien gefördert.

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Das ist der Schlüsselpunkt: Anders als bei 90 % aller Explorationsprojekte haben wir beim Majuba Hill-Kupferprojekt bereits den Beweis, dass dort Kupfer (sowie Gold, Silber und Zinn) vorhanden sind. In großen Mengen und in einer geologischen Struktur, dass es selbst mit 100 Jahre alten Bergbautechniken schon erfolgreich gefördert werden konnte. Was meinen Sie, was sich bei so einem Projekt mit den modernen Technologien des 21. Jahrhunderts für Abbauerfolge eröffnen …

Doch warum wurde die alte Förderung in den 1950er-Jahren eingestellt? Die damaligen wirtschaftlichen Fakten sind der Grund für die heutige historische Investmentchance bei Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085): Wie die allermeisten Kupferprojekte in Nevada ist auch Majuba Hill ein Projekt mit niedrigen Kupfergehalten.

Bei den damaligen Bergbautechnologien wurde das Projekt bei niedrigen Kupferpreisen wirtschaftlich uninteressant. Die Mine wurde geschlossen und geriet in Vergessenheit. Doch das Management von Giant Mining hat seine Hausaufgaben sehr gut gemacht und die Chance in Majuba Hill vor vielen anderen Rohstoffunternehmen erkannt.

Technische Studie gemäß NI43-101 für Majuba Hill bereits vorhanden!

Jetzt kommt der Knaller: Giant Mining führte in 2020, 2021 und 2022 ein umfangreiches dreijähriges Bohrprogramm zur Exploration des Majuba Hill-Kupferprojektes durch. Im letzten Jahr wurde dann erstmals eine NI43-101-konforme Technische Studie für Majuba Hill erstellt! Das ist ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von Giant Mining.

Ein Computermodell für den Kupferabbau durch eine Kupfermine auf dem Majuba Hill-Projekt analysierte die historische Minengeschichte, die geologischen Daten und die Ergebnisse der neuen Probebohrungen zwischen 2020 bis 2022. Das Modell kam zu folgendem Hammer-Ergebnis:

"Zum aktuellen Zeitpunkt wird das Explorationsvolumen für Kupfer auf 50 Mio. bis 100 Mio. Tonnen geschätzt."

(Quelle: Unabhängiger NI43-101 Technical Report durchgeführt von RESPEC Company LLC - Reno, Nevada, Erstellungsdatum: 20. Juni 2023)

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Überraschungspotenzial für neue Kupfervorkommen mit höheren Kupfergraden

Die Kupfergehalte für die bisher explorierten Gebiete von Majuba Hill in der NI43-101-Computeranalyse liegen zwischen 0,15 % bis 0,30 % Kupfer. Diese bestätigen viele Bohrergebnisse aus dem dreijährigen Explorationsprogramm und decken sich mit den geologischen Fakten über Kupfervorkommen in Nevada. Die erwartete Recovery-Rate für das aus dem Gestein gewonnene Kupfer wird auf gute 70 % bis exzellente 90 % geschätzt.

Es kommt noch besser!

Die Technische Studie in Übereinstimmung mit NI43-101 förderte eine völlig neue Erkenntnis aus den Gesteinstiefen von Majuba Hill ans Tageslicht. Zitat aus der Technischen Studie für das Majuba Hill-Kupferprojekt:

Es besteht Potenzial für die Entwicklung einer höhergradigen Zone im Umfang zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen Gesteinsabbau mit Gehalten zwischen 0,40 % Kupfer bis 0,80 % Kupfer …

Diese Kupfergehalte sind zwischen 3x bis sogar spektakuläre 5x so hoch wie die klassischen Kupfergehalte auf Majuba Hill. Dabei sind weite Teile des Projektes noch gar nicht vollständig exploriert. Wir haben hier also ein ultra-spannendes Überraschungspotenzial, das die Börse noch gar nicht verstanden hat.

Neues Explorationsprogramm gerade gestartet

Die Analyse der NI43-101-konformen Technischen Studie über das potenzielle Vorkommen signifikant höhergradiger Kupfervorkommen in den tieferen Gesteinsschichten von Majuba Hill eröffnet eine völlig neue Bewertungsdimension für das Unternehmen - und damit Gewinndimension für die Aktionäre.

Es ist absolut verständlich, dass diese höhergradigen Vorkommen nicht in den historischen Daten vorkommen. Vor 100 Jahren war die Bergbautechnologie einfach noch nicht so weit. Das ist exzellent für Investoren. Fördert es doch die aktuell noch völlig falsche Einschätzung der Börse über das Majuba Hill-Projekt.

(Quelle: Giant Mining Corp.)

Das Beste: Gut informierte Anleger werden nicht lange auf neue Meldungen über diese höhergradigen Kupfervorkommen und das damit verbundene sehr positive Überraschungspotenzial für die Aktie von Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) warten müssen. Denn das Management von Giant Mining gab Ende Juli den Start seines brandneuen Explorationsprogramms bekannt!

Dieses Explorationsprogramm läuft jetzt gerade, während Sie diese Zeilen lesen und gerade gestern wurden erneut Informationen zum laufenden Programm veröffentlicht.

Wir sind mit den Fortschritten, die wir mit unserem Bohrprogramm bei Majuba Hill erzielen, sehr zufrieden - vor allem mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrung MHB-31 bis in eine Tiefe von 1.086 Fuß", so David Greenway, CEO von Giant Mining. "Der Bohrmannschaft sowie der engagierten Arbeit und dem Einsatz von Buster und seinem Geologenteam ist es zu verdanken, dass die Bohrungen äußerst zügig voranschreiten. Wir warten schon mit Spannung auf die Ergebnisse aus dem Labor von ALS Global Services, die uns tiefere Einblicke in die Lagerstätte und ihr Potenzial ermöglichen werden.

Kernmaterial aus dem 2. Bohrloch MHB-31 zeigt deutliche Mineralisierung auf. Quelle: Unternehmensnews vom 20.08.2024

Am Anfang der Wachstumsstory: Chance auf spektakuläre Tenbagger-Gewinne

Das führt uns zu der anderen Seite der Medaille für historische Jackpot-Aktien: Eine fantastische Gewinnchance in einem Superzyklus wird für das benötigte spektakuläre fundamentale Wachstum sorgen. Doch es bedarf einer ultra-günstigen Bewertung der Aktie zum Kaufzeitpunkt, damit sich Ihnen echte Tenbagger-Gewinne von +1.000 %, +2.000 % und mehr eröffnen.

Nehmen wir Nvidia als Beispiel. Nvidia ist ein ganz hervorragendes Unternehmen, das gewaltig vom KI-Boom profitieren wird. Aber: Bei einem Börsenwert von 3 Bio. USD wird die Nvidia-Aktie nicht mehr +3.000 % ansteigen. Anleger dürften mit dem Blue Chip im weit fortgeschrittenen Hightech-Bullenmarkt noch schöne Gewinne erzielen. Aber die Zeiten der spektakulären vierstelligen Kursgewinne - die sind vorbei. Das Unternehmen ist jetzt zu groß.

Bei Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) sieht die Situation genau andersherum aus: Das Unternehmen steht jetzt ganz am Anfang seiner Wachstumsstory! Hier können Sie noch in der Frühphase einsteigen - bevor die Masse der Anleger überhaupt Wind von Giant Mining und dem kommenden Boom für amerikanisches Kupfer durch den Superzyklus Energie-Infrastruktur bekommt.

Fantastisch niedriger Börsenwert von Giant Mining bietet riesiges Aufwärtspotenzial

Tatsächlich liegt der aktuelle Börsenwert von Giant Mining nur bei rund 20 Mio. USD. Das ist nichts! Die Aktie notiert nur bei rund 0,50 USD. Bei diesen Bewertungen kann die Aktie von Giant Mining um +2.000 % oder +3.000 % ansteigen und der Börsenwert liegt immer noch erst bei 400 bis 600 Mio. USD.

Das ist die Region der Börsenbewertung, bei der institutionelle Investoren und Profis überhaupt erst anfangen, sich einen Wert intensiver anzuschauen. Das bedeutet: Danach beginnt das große Geld der Wall Street überhaupt erst mit Investments! Die meisten institutionellen Investoren dürfen gar nicht in Unternehmen investieren, deren Börsenwert unter 1,0 Mrd. USD liegt. Erst darüber geht die Kursparty erst richtig los.

Aber dann sind Sie bei einem Wert mit 20 Mio. USD Marktkapitalisierung im Idealfall schon mit +5.000 % im Gewinn.

Kupfer: Die Preise steigen immer weiter!

Der Hebel für derartige Tenbagger-Gewinne liegt nicht nur in der erfolgreichen Projektentwicklung. Die steht natürlich im Zentrum. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor: den Kupferpreis. Kupferprojekte wie Majuba Hill mit niedrigen Kupfergehalten sind im Kupfersektor normal.

Doch diese Projekte rücken an der Börse erst ins Rampenlicht, wenn der Kupferpreis steigt und auf Höchstständen notiert. Denn derartige Projekte haben den höchsten Hebel auf steigende Kupferpreise. Schauen Sie sich nun den Langfrist-Chart von Kupfer an und Sie sehen: Der Kupferpreis befindet sich nicht nur in einem ultra-langfristigen Aufwärtstrend.

(Quelle: Tradingview)

Seit zwei Jahren hat Kupfer einen neuen, mittelfristigen Aufwärtstrend ausgebildet, der deutlich steiler verläuft. Kontinuierlich bildet der Kupferpreis neue Allzeithochs aus. Absolut verständlich angesichts des sinkenden Kupferangebots und des ebenso unaufhaltsamen wie massiven Nachfrageanstiegs.

Sehen wir den Fakten ins Auge: Wir sprechen nicht von steigenden Kupferpreisen in den kommenden Jahren. Wir werden explodierende Kupferpreise sehen!

Der Kupferpreis arbeitet für das Unternehmen und für die Aktionäre. Mit jedem steigenden US-Dollar an Kupferpreisen steigen die Gewinnchancen für die Aktionäre von Giant Mining. Das wird besonders für Kupfer aus den USA gelten, wofür die Börsen in den kommenden Jahren aufgrund der geopolitischen Entwicklungen eine massive Bewertungsprämie einpreisen werden.

Die Bewertungsprämie für amerikanisches Kupfer ist keine Fiktion. Sie entwickelt sich bereits! Im Mai/Juni dieses Jahres notierten die Kupferpreise an der amerikanischen Rohstoffbörse CME 300 USD bis 600 USD/Tonne höher als an der London Metal Exchange (je nach Future-Contract). Das ist erst der Anfang!

Besser geht es für Giant Mining mit dem Majuba Hill-Projekt in Nevada, USA, gar nicht.

Rohstoffbörsen: Bewertungsprämien für amerikanisches Kupfer starten bereits!

Setzt man alle vorherig aufgezählten Puzzleteile zusammen, zeigt sich ein glasklares Bild: Die mit weitem Abstand größten Gewinnchancen bieten sich weitsichtig denkenden Anlegern bei Kupferexplorern mit jungen, aber bereits fortgeschrittenen Kupferprojekten in den USA. So wie Giant Mining.

In den kommenden Wochen und Monaten dürften dann immer mehr Nachrichten von Giant Mining zu dem jetzt angelaufenen Explorationsprogramm zu erwarten sein! Das wird die Aktie bekannt machen. Gut für den, der dann schon investiert ist. Und als wäre diese Situation für clevere Anleger schon fantastisch genug, kommt noch ein Ass obendrauf:

Giant Mining ist an der Börse noch so unbekannt, dass derzeit nur rund 10.500 Aktien pro Börsentag gehandelt werden. Bei Börsenkursen um 0,50 USD entspricht das einem Tagesumsatz von nicht mal 5.000 USD. Das ist nichts! Was meinen Sie, was mit dem Aktienkurs passiert, wenn nur die ersten Privatanleger die Aktie von Giant Mining entdecken?

Bei diesem engen Handelsvolumen reichen schon wenige Käufer, die jeweils nur 500 USD investieren, und die Nachfrage explodiert. Was den Aktienkurs nach oben hebelt. Es bedarf nur einer einzigen positiven Meldung und die Aktie von Giant Mining Corp. (CSE: BFG, OTC: BFGFF, ISIN: CA37452L1085) explodiert aus dem Stand!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie giantmining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

