EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Ergebnisse des strategischen Dialogs zur Zukunft der Landwirtschaft in der EU vorgestellt. Demnach muss die Landwirtschaft nachhaltig weiterentwickelt werden, wenn sie zukunftsfähig sein will. "Ein Auftrag, der uns alle in Europa verpflichtet." (Bildquelle: Pixabay) Laut des Berichts, den rund 30 Landwirtinnen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...