Barclays hat die Aktie von Super Micro Computer am Mittwoch abgestuft und das Kursziel drastisch zusammengestrichen.Die Konkurrenten von Super Micro holen nach Ansicht von Barclays schnell auf. Die Bank hat die Aktien des Datenspeicherunternehmens in der Folge von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" abgestuft. Analyst George Wang hat außerdem sein Kursziel um 36,8 Prozent von 693 US-Dollar auf 438 US-Dollar gesenkt. Wang begründete die Änderung mit einer insgesamt "vorsichtigeren Einschätzung". So verwies er beispielsweise auf die schwachen Margen bei KI-Servern und die mangelnde Sichtbarkeit der künftigen Bruttomargen. "Niedrigere Bruttomargen sollten die KGV-Multiplikatoren drücken", so …