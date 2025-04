Citi sieht Super Micro Computer im AI-Server-Markt gut aufgestellt, warnt aber vor Wettbewerbsdruck. Die Partnerschaft mit Fujitsu sorgt für positive Signale.

Neue Analysteneinschätzung mit Neutral-Rating

Citi hat die Aktie von Super Micro Computer mit einem Neutral-Rating aufgenommen. Die Bank sieht das Unternehmen zwar gut positioniert im wachsenden AI-Server-Markt, warnt jedoch vor zunehmendem Wettbewerbsdruck und möglichen Margenbelastungen. Trotz der positiven langfristigen Aussichten durch steigende Investitionen in KI-Infrastruktur bleibt Citi damit vorerst abwartend.

Partnerschaft mit Fujitsu als Kurstreiber

Positiv aufgenommen wurde die erweiterte Zusammenarbeit mit Fujitsu. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen eine generative AI-Plattform, die Hochleistungs-GPUs und Flüssigkühlungstechnologie kombiniert. Diese Nachricht traf auf einen bereits positiven Marktumfeld im Technologiesektor.

KI-Servermarkt im Fokus

Der AI-Servermarkt bleibt ein heiß umkämpftes Terrain. Super Micro Computer profitiert zwar von der steigenden Nachfrage nach spezialisierter Hardware und innovativen Lösungen wie Flüssigkühlung. Doch der zunehmende Wettbewerb könnte die Margen unter Druck setzen.

All eyes are now on the upcoming Q3 earnings report, due after market close on April 29. Will Super Micro Computer deliver the numbers to justify its AI premium? The street awaits answers.

