Berlin - Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner hat dazu aufgerufen, bei der am Donnerstag beginnenden SPD-Fraktionsklausur Klartext zu reden und die Probleme der Kanzlerpartei offen anzugehen.



"Es ist notwendig, die Probleme klar anzusprechen", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Er sprach von "desaströsen Wahlergebnissen" in Sachsen und Thüringen. "Permanenter öffentlicher Ampelstreit ist unprofessionell", kritisierte Stegner.



Das "Flüchtlings- und Friedensthema" habe man "kampflos den Rechtsextremen und Populisten überlassen" und "automatische Nachrüstung in der Sommerpause beschlossen", so der SPD-Politiker weiter. "Unsere Themen Arbeit, Miete, Rente und Zusammenhalt von Stadt und Land wurden zu wenig adressiert. Das muss sich rasch ändern", forderte Stegner.

