EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche EuroShop kehrt in den SDAX zurück



05.09.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche EuroShop kehrt in den SDAX zurück Nach zweijähriger Abwesenheit wieder im Auswahlindex für Nebenwerte

DES-Aktie zählt erneut zu den 160 wichtigsten Wertpapieren in Deutschland

Aufnahme erfolgt am 23. September 2024 Hamburg, 5. September 2024 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop AG (DES) kehrt nach zweijähriger Abwesenheit in den SDAX zurück. Dies wurde von der Deutschen Börse im Rahmen ihrer turnusmäßigen Überprüfung des Small-Cap-Index entschieden. Mit der Aufnahme zählt die DES zu den 70 liquidesten und größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland unterhalb von DAX und MDAX, gemessen an der Marktkapitalisierung der im Streubesitz befindlichen Aktien. Der Eintritt in den SDAX wird am 23. September 2024 wirksam. Die Rückkehr in den SDAX stellt einen wichtigen Meilenstein in der Börsengeschichte der Deutschen EuroShop seit ihrem Börsengang im Jahr 2001 dar. Von 2003 bis 2004 war die DES erstmals im SDAX vertreten und anschließend 15 Jahre lang Mitglied im MDAX. Im Jahr 2019 führte eine höhere Marktkapitalisierung des Streubesitzes bei anderen Unternehmen dazu, dass die DES-Aktie bis September 2022 erneut im SDAX gelistet war. Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA musste die DES den SDAX verlassen, erfüllte jedoch weiterhin die hohen Transparenzanforderungen des Prime Standards sowie internationaler Investoren. "Die erneute Aufnahme in den SDAX wird das Interesse an unserer Aktie weiter beleben sowie unsere strategischen und operativen Fortschritte in den Fokus rücken. Es ist eine besondere Anerkennung für die Arbeit des gesamten DES-Teams seit der Übernahme vor zwei Jahren und für unsere professionelle und transparente Investor-Relations-Arbeit. Kontinuität und Verlässlichkeit sind zentrale Bestandteile unseres unternehmerischen Wertesystems", kommentiert Hans-Peter Kneip, CEO und CFO der Deutsche EuroShop.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.





Kontakt:

Patrick Kiss & Nicolas Lissner

Investor & Public Relations Team



Deutsche EuroShop AG

Heegbarg 36

22391 Hamburg



Tel. +49 (0)40 - 41 35 79 20

Fax +49 (0)40 - 41 35 79 29



ir@deutsche-euroshop.de

www.deutsche-euroshop.de



05.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com