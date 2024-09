InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 5

The Company announces that on 04 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 04 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 15,569 Lowest price paid per share: £ 74.8600 Highest price paid per share: £ 75.4000 Average price paid per share: £ 75.2064

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,652,345 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 15,569 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 04 September 2024

Investment firm: GS

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 15,569 Highest price paid (per ordinary share) £ 75.4000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 74.8600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 75.2064

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 04/09/2024 10:19:59 BST 85 75.0600 XLON 1063228423543605 04/09/2024 10:24:22 BST 67 75.1200 XLON 1063228423543858 04/09/2024 10:24:22 BST 19 75.1200 XLON 1063228423543859 04/09/2024 10:27:07 BST 57 75.2400 XLON 1063228423543949 04/09/2024 10:33:41 BST 54 75.3200 XLON 1063228423544550 04/09/2024 10:38:01 BST 54 75.2800 XLON 1063228423544913 04/09/2024 10:38:04 BST 46 75.1800 XLON 1063228423544941 04/09/2024 10:38:05 BST 27 75.2200 XLON 1063228423544966 04/09/2024 10:38:05 BST 61 75.2200 XLON 1063228423544967 04/09/2024 10:38:56 BST 87 75.3200 XLON 1063228423545070 04/09/2024 10:39:52 BST 90 75.2800 XLON 1063228423545116 04/09/2024 10:42:54 BST 87 75.3200 XLON 1063228423545354 04/09/2024 10:44:35 BST 65 75.2800 XLON 1063228423545451 04/09/2024 10:44:35 BST 89 75.2400 XLON 1063228423545455 04/09/2024 10:47:28 BST 72 75.2000 XLON 1063228423545624 04/09/2024 10:47:28 BST 48 75.1600 XLON 1063228423545628 04/09/2024 10:56:12 BST 64 75.1800 XLON 1063228423546046 04/09/2024 10:58:05 BST 63 75.2200 XLON 1063228423546119 04/09/2024 11:00:40 BST 66 75.1800 XLON 1063228423546182 04/09/2024 11:05:16 BST 61 75.1800 XLON 1063228423546352 04/09/2024 11:09:30 BST 50 75.1400 XLON 1063228423546534 04/09/2024 11:10:50 BST 58 75.0800 XLON 1063228423546603 04/09/2024 11:23:14 BST 90 75.1400 XLON 1063228423546992 04/09/2024 11:28:31 BST 54 75.1600 XLON 1063228423547264 04/09/2024 11:28:31 BST 33 75.1600 XLON 1063228423547265 04/09/2024 11:31:30 BST 26 75.1200 XLON 1063228423547324 04/09/2024 11:31:30 BST 59 75.1200 XLON 1063228423547325 04/09/2024 11:45:23 BST 19 75.2800 XLON 1063228423547807 04/09/2024 11:46:06 BST 6 75.2800 XLON 1063228423547829 04/09/2024 11:46:07 BST 6 75.2800 XLON 1063228423547830 04/09/2024 11:46:07 BST 12 75.2800 XLON 1063228423547831 04/09/2024 11:50:15 BST 50 75.3400 XLON 1063228423547956 04/09/2024 11:50:15 BST 31 75.3400 XLON 1063228423547957 04/09/2024 11:52:03 BST 11 75.3400 XLON 1063228423548013 04/09/2024 11:52:03 BST 30 75.3400 XLON 1063228423548014 04/09/2024 11:52:03 BST 19 75.3400 XLON 1063228423548015 04/09/2024 11:52:03 BST 6 75.3400 XLON 1063228423548016 04/09/2024 11:52:48 BST 88 75.3200 XLON 1063228423548066 04/09/2024 11:52:48 BST 50 75.3200 XLON 1063228423548071 04/09/2024 11:52:48 BST 60 75.3200 XLON 1063228423548072 04/09/2024 11:52:49 BST 87 75.2800 XLON 1063228423548075 04/09/2024 12:04:16 BST 89 75.4000 XLON 1063228423548470 04/09/2024 12:04:18 BST 54 75.3600 XLON 1063228423548477 04/09/2024 12:04:18 BST 31 75.3600 XLON 1063228423548478 04/09/2024 12:08:10 BST 90 75.3200 XLON 1063228423548573 04/09/2024 12:13:27 BST 54 75.2600 XLON 1063228423548856 04/09/2024 12:13:27 BST 36 75.2600 XLON 1063228423548857 04/09/2024 12:14:53 BST 45 75.2200 XLON 1063228423548904 04/09/2024 12:14:53 BST 40 75.2200 XLON 1063228423548905 04/09/2024 12:23:53 BST 89 75.2000 XLON 1063228423549239 04/09/2024 12:23:53 BST 87 75.1600 XLON 1063228423549256 04/09/2024 12:23:58 BST 89 75.1200 XLON 1063228423549293 04/09/2024 12:24:21 BST 90 75.1000 XLON 1063228423549322 04/09/2024 12:26:32 BST 86 75.0600 XLON 1063228423549442 04/09/2024 12:30:11 BST 90 75.0200 XLON 1063228423549564 04/09/2024 12:37:08 BST 64 75.0800 XLON 1063228423549901 04/09/2024 12:37:08 BST 25 75.0800 XLON 1063228423549902 04/09/2024 12:40:24 BST 87 75.1200 XLON 1063228423550107 04/09/2024 12:45:11 BST 85 75.1400 XLON 1063228423550328 04/09/2024 12:46:53 BST 87 75.0800 XLON 1063228423550424 04/09/2024 12:55:13 BST 85 75.0800 XLON 1063228423550811 04/09/2024 13:01:21 BST 64 75.0400 XLON 1063228423551066 04/09/2024 13:01:21 BST 24 75.0400 XLON 1063228423551067 04/09/2024 13:04:56 BST 17 75.0400 XLON 1063228423551332 04/09/2024 13:04:56 BST 69 75.0400 XLON 1063228423551333 04/09/2024 13:14:34 BST 80 75.1200 XLON 1063228423551952 04/09/2024 13:14:34 BST 5 75.1200 XLON 1063228423551953 04/09/2024 13:24:57 BST 85 75.2000 XLON 1063228423552699 04/09/2024 13:31:07 BST 86 75.2000 XLON 1063228423552994 04/09/2024 13:31:27 BST 13 75.1800 XLON 1063228423553036 04/09/2024 13:31:27 BST 32 75.1800 XLON 1063228423553037 04/09/2024 13:39:40 BST 87 75.2600 XLON 1063228423553585 04/09/2024 13:41:10 BST 29 75.2400 XLON 1063228423553690 04/09/2024 13:41:45 BST 29 75.2400 XLON 1063228423553724 04/09/2024 13:43:12 BST 10 75.2200 XLON 1063228423553791 04/09/2024 13:43:16 BST 13 75.2200 XLON 1063228423553798 04/09/2024 13:43:16 BST 28 75.2200 XLON 1063228423553799 04/09/2024 13:43:43 BST 12 75.2000 XLON 1063228423553858 04/09/2024 13:51:13 BST 75 75.2000 XLON 1063228423554233 04/09/2024 13:51:13 BST 12 75.2200 XLON 1063228423554238 04/09/2024 13:51:13 BST 5 75.2200 XLON 1063228423554239 04/09/2024 13:51:13 BST 24 75.2200 XLON 1063228423554240 04/09/2024 13:51:13 BST 14 75.2200 XLON 1063228423554241 04/09/2024 13:51:13 BST 43 75.2200 XLON 1063228423554242 04/09/2024 13:51:13 BST 15 75.2200 XLON 1063228423554243 04/09/2024 13:53:58 BST 41 75.2200 XLON 1063228423554373 04/09/2024 13:53:58 BST 33 75.2200 XLON 1063228423554374 04/09/2024 13:54:35 BST 90 75.2000 XLON 1063228423554393 04/09/2024 13:56:12 BST 86 75.2400 XLON 1063228423554444 04/09/2024 13:58:38 BST 54 75.2800 XLON 1063228423554564 04/09/2024 13:58:38 BST 35 75.2800 XLON 1063228423554565 04/09/2024 14:00:10 BST 87 75.2400 XLON 1063228423554637 04/09/2024 14:07:01 BST 68 75.2800 XLON 1063228423555032 04/09/2024 14:07:01 BST 17 75.2800 XLON 1063228423555033 04/09/2024 14:14:06 BST 86 75.3000 XLON 1063228423555269 04/09/2024 14:26:15 BST 88 75.2800 XLON 1063228423555713 04/09/2024 14:26:15 BST 11 75.3000 XLON 1063228423555714 04/09/2024 14:26:15 BST 14 75.3000 XLON 1063228423555715 04/09/2024 14:26:15 BST 22 75.3000 XLON 1063228423555716 04/09/2024 14:26:15 BST 19 75.3000 XLON 1063228423555717 04/09/2024 14:26:15 BST 43 75.3000 XLON 1063228423555718 04/09/2024 14:30:07 BST 30 75.4000 XLON 1063228423555886 04/09/2024 14:30:08 BST 18 75.4000 XLON 1063228423555887 04/09/2024 14:31:05 BST 86 75.3800 XLON 1063228423555938 04/09/2024 14:31:56 BST 10 75.3600 XLON 1063228423555993 04/09/2024 14:31:56 BST 35 75.3600 XLON 1063228423555994 04/09/2024 14:31:59 BST 86 75.3400 XLON 1063228423556005 04/09/2024 14:33:48 BST 85 75.3000 XLON 1063228423556124 04/09/2024 14:36:20 BST 3 75.2400 XLON 1063228423556331 04/09/2024 14:42:45 BST 88 75.3200 XLON 1063228423556569 04/09/2024 14:46:39 BST 9 75.3400 XLON 1063228423556797 04/09/2024 14:46:41 BST 12 75.3400 XLON 1063228423556798 04/09/2024 14:47:00 BST 16 75.3400 XLON 1063228423556815 04/09/2024 14:47:00 BST 13 75.3400 XLON 1063228423556816 04/09/2024 14:47:02 BST 13 75.3400 XLON 1063228423556817 04/09/2024 14:47:02 BST 16 75.3400 XLON 1063228423556818 04/09/2024 14:51:50 BST 85 75.3600 XLON 1063228423557074 04/09/2024 14:51:50 BST 45 75.3400 XLON 1063228423557077 04/09/2024 14:51:50 BST 34 75.3400 XLON 1063228423557078 04/09/2024 14:54:11 BST 13 75.3400 XLON 1063228423557247 04/09/2024 14:54:11 BST 26 75.3400 XLON 1063228423557248 04/09/2024 14:54:11 BST 6 75.3400 XLON 1063228423557249 04/09/2024 14:54:21 BST 4 75.3200 XLON 1063228423557277 04/09/2024 14:56:06 BST 45 75.3400 XLON 1063228423557421 04/09/2024 14:56:08 BST 16 75.3400 XLON 1063228423557425 04/09/2024 14:56:14 BST 49 75.3400 XLON 1063228423557427 04/09/2024 14:57:08 BST 89 75.3600 XLON 1063228423557534 04/09/2024 14:58:18 BST 87 75.3800 XLON 1063228423557607 04/09/2024 14:58:57 BST 82 75.3200 XLON 1063228423557656 04/09/2024 15:00:36 BST 2 75.3400 XLON 1063228423557727 04/09/2024 15:02:02 BST 87 75.3400 XLON 1063228423557816 04/09/2024 15:06:28 BST 86 75.2800 XLON 1063228423558082 04/09/2024 15:12:01 BST 24 75.2400 XLON 1063228423558431 04/09/2024 15:13:48 BST 54 75.2400 XLON 1063228423558554 04/09/2024 15:13:48 BST 8 75.2400 XLON 1063228423558555 04/09/2024 15:19:31 BST 54 75.2600 XLON 1063228423559034 04/09/2024 15:19:31 BST 31 75.2600 XLON 1063228423559035 04/09/2024 15:20:29 BST 87 75.2200 XLON 1063228423559102 04/09/2024 15:24:05 BST 85 75.1800 XLON 1063228423559345 04/09/2024 15:28:04 BST 87 75.2000 XLON 1063228423559574 04/09/2024 15:28:54 BST 86 75.1600 XLON 1063228423559640 04/09/2024 15:30:10 BST 89 75.1200 XLON 1063228423559979 04/09/2024 15:30:36 BST 88 75.0600 XLON 1063228423560269 04/09/2024 15:31:15 BST 86 75.0000 XLON 1063228423560408 04/09/2024 15:31:55 BST 87 74.9600 XLON 1063228423560530 04/09/2024 15:37:05 BST 57 75.1400 XLON 1063228423561340 04/09/2024 15:37:05 BST 32 75.1400 XLON 1063228423561341 04/09/2024 15:37:17 BST 89 75.1000 XLON 1063228423561370 04/09/2024 15:43:11 BST 85 75.2000 XLON 1063228423562437 04/09/2024 15:47:01 BST 89 75.2600 XLON 1063228423562977 04/09/2024 15:49:10 BST 38 75.2400 XLON 1063228423563393 04/09/2024 15:49:10 BST 48 75.2400 XLON 1063228423563394 04/09/2024 15:49:40 BST 88 75.2000 XLON 1063228423563478 04/09/2024 15:52:06 BST 85 75.2200 XLON 1063228423563942 04/09/2024 15:54:15 BST 88 75.2400 XLON 1063228423564273 04/09/2024 15:55:08 BST 88 75.2000 XLON 1063228423564356 04/09/2024 15:55:34 BST 86 75.1600 XLON 1063228423564461 04/09/2024 15:57:01 BST 2 75.1600 XLON 1063228423564646 04/09/2024 16:00:02 BST 69 75.2000 XLON 1063228423565015 04/09/2024 16:00:02 BST 43 75.1600 XLON 1063228423565023 04/09/2024 16:00:10 BST 51 75.1200 XLON 1063228423565067 04/09/2024 16:00:10 BST 38 75.1200 XLON 1063228423565068 04/09/2024 16:00:15 BST 46 75.0600 XLON 1063228423565130 04/09/2024 16:00:24 BST 87 75.0000 XLON 1063228423565186 04/09/2024 16:00:31 BST 90 74.9600 XLON 1063228423565239 04/09/2024 16:00:37 BST 88 74.9800 XLON 1063228423565349 04/09/2024 16:00:53 BST 15 74.9400 XLON 1063228423565420 04/09/2024 16:00:53 BST 58 74.9400 XLON 1063228423565421 04/09/2024 16:00:55 BST 85 74.9000 XLON 1063228423565440 04/09/2024 16:01:32 BST 49 74.9000 XLON 1063228423565726 04/09/2024 16:01:46 BST 66 74.8600 XLON 1063228423565778 04/09/2024 16:02:06 BST 55 74.9400 XLON 1063228423565864 04/09/2024 16:03:01 BST 29 75.0200 XLON 1063228423566150 04/09/2024 16:03:01 BST 56 75.0200 XLON 1063228423566151 04/09/2024 16:03:05 BST 88 74.9800 XLON 1063228423566156 04/09/2024 16:03:56 BST 84 75.0200 XLON 1063228423566250 04/09/2024 16:04:06 BST 2 74.9800 XLON 1063228423566270 04/09/2024 16:04:06 BST 67 74.9800 XLON 1063228423566271 04/09/2024 16:04:51 BST 74 74.9400 XLON 1063228423566397 04/09/2024 16:07:01 BST 59 75.0200 XLON 1063228423566605 04/09/2024 16:07:03 BST 50 74.9800 XLON 1063228423566615 04/09/2024 16:07:26 BST 45 74.9400 XLON 1063228423566658 04/09/2024 16:08:02 BST 64 75.0400 XLON 1063228423566801 04/09/2024 16:09:02 BST 50 75.0800 XLON 1063228423566877 04/09/2024 16:11:58 BST 50 75.1400 XLON 1063228423567168 04/09/2024 16:12:21 BST 61 75.1800 XLON 1063228423567214 04/09/2024 16:13:11 BST 34 75.1400 XLON 1063228423567268 04/09/2024 16:13:11 BST 11 75.1400 XLON 1063228423567269 04/09/2024 16:15:15 BST 10 75.1600 XLON 1063228423567478 04/09/2024 16:17:12 BST 45 75.2400 XLON 1063228423567688 04/09/2024 16:17:19 BST 2 75.2000 XLON 1063228423567695 04/09/2024 16:17:20 BST 31 75.2000 XLON 1063228423567696 04/09/2024 16:17:20 BST 12 75.2000 XLON 1063228423567697 04/09/2024 16:17:54 BST 37 75.1600 XLON 1063228423567782 04/09/2024 16:21:12 BST 67 75.0800 XLON 1063228423568026 04/09/2024 16:27:02 BST 72 75.0600 XLON 1063228423568613 04/09/2024 16:29:41 BST 73 75.1000 XLON 1063228423568809 04/09/2024 16:30:12 BST 46 75.0600 XLON 1063228423568869 04/09/2024 16:34:07 BST 59 75.1000 XLON 1063228423569164 04/09/2024 16:36:56 BST 75 75.1200 XLON 1063228423569379 04/09/2024 16:37:55 BST 80 75.1600 XLON 1063228423569506 04/09/2024 16:41:32 BST 20 75.2200 XLON 1063228423569865 04/09/2024 16:41:32 BST 25 75.2200 XLON 1063228423569866 04/09/2024 16:42:42 BST 69 75.1200 XLON 1063228423569993 04/09/2024 16:46:10 BST 76 75.1800 XLON 1063228423570278 04/09/2024 16:50:46 BST 62 75.1600 XLON 1063228423570563 04/09/2024 16:52:13 BST 51 75.2000 XLON 1063228423570648 04/09/2024 16:52:54 BST 34 75.2000 XLON 1063228423570678 04/09/2024 16:52:54 BST 17 75.2000 XLON 1063228423570679 04/09/2024 16:57:27 BST 49 75.2800 XLON 1063228423571196 04/09/2024 17:04:14 BST 76 75.2600 XLON 1063228423571723 04/09/2024 17:07:26 BST 82 75.2800 XLON 1063228423571985 04/09/2024 17:09:27 BST 85 75.3000 XLON 1063228423572364 04/09/2024 17:10:02 BST 86 75.3200 XLON 1063228423572419 04/09/2024 17:11:05 BST 85 75.3000 XLON 1063228423572518 04/09/2024 17:12:24 BST 86 75.2600 XLON 1063228423572644 04/09/2024 17:13:03 BST 36 75.2200 XLON 1063228423572709 04/09/2024 17:13:03 BST 20 75.2200 XLON 1063228423572710 04/09/2024 17:13:54 BST 3 75.2200 XLON 1063228423572774 04/09/2024 17:13:54 BST 82 75.2200 XLON 1063228423572775 04/09/2024 17:14:34 BST 86 75.2600 XLON 1063228423572844 04/09/2024 17:14:47 BST 45 75.2400 XLON 1063228423572937 04/09/2024 17:15:41 BST 45 75.2400 XLON 1063228423573026 04/09/2024 17:15:48 BST 85 75.2200 XLON 1063228423573048 04/09/2024 17:17:39 BST 14 75.2200 XLON 1063228423573195 04/09/2024 17:17:39 BST 19 75.2200 XLON 1063228423573196 04/09/2024 17:17:39 BST 12 75.2200 XLON 1063228423573197 04/09/2024 17:18:52 BST 33 75.2200 XLON 1063228423573283 04/09/2024 17:18:52 BST 52 75.2200 XLON 1063228423573284 04/09/2024 17:18:52 BST 20 75.2200 XLON 1063228423573288 04/09/2024 17:18:52 BST 22 75.2200 XLON 1063228423573289 04/09/2024 17:18:55 BST 13 75.2400 XLON 1063228423573295 04/09/2024 17:18:56 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573296 04/09/2024 17:18:59 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573307 04/09/2024 17:19:03 BST 87 75.2400 XLON 1063228423573316 04/09/2024 17:19:03 BST 21 75.2400 XLON 1063228423573324 04/09/2024 17:19:03 BST 13 75.2400 XLON 1063228423573325 04/09/2024 17:19:03 BST 13 75.2400 XLON 1063228423573326 04/09/2024 17:19:03 BST 13 75.2400 XLON 1063228423573327 04/09/2024 17:19:03 BST 21 75.2400 XLON 1063228423573328 04/09/2024 17:19:03 BST 11 75.2400 XLON 1063228423573329 04/09/2024 17:19:03 BST 12 75.2400 XLON 1063228423573331 04/09/2024 17:19:03 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573332 04/09/2024 17:19:07 BST 14 75.2600 XLON 1063228423573345 04/09/2024 17:19:07 BST 53 75.2600 XLON 1063228423573346 04/09/2024 17:19:15 BST 13 75.2200 XLON 1063228423573370 04/09/2024 17:19:23 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573405 04/09/2024 17:19:23 BST 12 75.2400 XLON 1063228423573406 04/09/2024 17:19:24 BST 13 75.2400 XLON 1063228423573413 04/09/2024 17:19:25 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573414 04/09/2024 17:19:26 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573417 04/09/2024 17:19:28 BST 14 75.2400 XLON 1063228423573418 04/09/2024 17:20:07 BST 66 75.2800 XLON 1063228423573553 04/09/2024 17:20:33 BST 11 75.3200 XLON 1063228423573584 04/09/2024 17:20:33 BST 13 75.3200 XLON 1063228423573585 04/09/2024 17:20:33 BST 45 75.3200 XLON 1063228423573586 04/09/2024 17:20:33 BST 13 75.3200 XLON 1063228423573587 04/09/2024 17:20:33 BST 31 75.3200 XLON 1063228423573588 04/09/2024 17:20:34 BST 28 75.3000 XLON 1063228423573600 04/09/2024 17:20:34 BST 14 75.3000 XLON 1063228423573601 04/09/2024 17:20:35 BST 12 75.3000 XLON 1063228423573606 04/09/2024 17:20:35 BST 66 75.3000 XLON 1063228423573607 04/09/2024 17:20:35 BST 28 75.3000 XLON 1063228423573608 04/09/2024 17:20:37 BST 28 75.3000 XLON 1063228423573614 04/09/2024 17:20:37 BST 17 75.3000 XLON 1063228423573615 04/09/2024 17:20:54 BST 85 75.2800 XLON 1063228423573665 04/09/2024 17:21:04 BST 13 75.2800 XLON 1063228423573749 04/09/2024 17:21:05 BST 12 75.2600 XLON 1063228423573757 04/09/2024 17:21:19 BST 88 75.2200 XLON 1063228423573831 04/09/2024 17:21:22 BST 66 75.2200 XLON 1063228423573846 04/09/2024 17:21:22 BST 12 75.2200 XLON 1063228423573847 04/09/2024 17:21:24 BST 12 75.2200 XLON 1063228423573851 04/09/2024 17:22:17 BST 44 75.2200 XLON 1063228423573941 04/09/2024 17:22:21 BST 12 75.2600 XLON 1063228423573973 04/09/2024 17:22:21 BST 66 75.2600 XLON 1063228423573974 04/09/2024 17:22:21 BST 32 75.2600 XLON 1063228423573975 04/09/2024 17:22:22 BST 32 75.2600 XLON 1063228423573998 04/09/2024 17:22:22 BST 66 75.2600 XLON 1063228423573999 04/09/2024 17:22:22 BST 15 75.2600 XLON 1063228423574000 04/09/2024 17:22:31 BST 32 75.2600 XLON 1063228423574021 04/09/2024 17:22:36 BST 32 75.2600 XLON 1063228423574026 04/09/2024 17:22:36 BST 66 75.2600 XLON 1063228423574027 04/09/2024 17:22:36 BST 13 75.2600 XLON 1063228423574041 04/09/2024 17:22:36 BST 66 75.2600 XLON 1063228423574042 04/09/2024 17:22:36 BST 34 75.2600 XLON 1063228423574043 04/09/2024 17:22:57 BST 13 75.2600 XLON 1063228423574069 04/09/2024 17:22:57 BST 66 75.2600 XLON 1063228423574070 04/09/2024 17:22:57 BST 34 75.2600 XLON 1063228423574071 04/09/2024 17:23:28 BST 66 75.2600 XLON 1063228423574139 04/09/2024 17:23:28 BST 12 75.2600 XLON 1063228423574140 04/09/2024 17:23:28 BST 3 75.2600 XLON 1063228423574141 04/09/2024 17:23:28 BST 12 75.2600 XLON 1063228423574142 04/09/2024 17:23:28 BST 30 75.2600 XLON 1063228423574143 04/09/2024 17:23:29 BST 13 75.2600 XLON 1063228423574144 04/09/2024 17:23:44 BST 45 75.2600 XLON 1063228423574181 04/09/2024 17:23:51 BST 1 75.2600 XLON 1063228423574205 04/09/2024 17:23:51 BST 85 75.2600 XLON 1063228423574206 04/09/2024 17:24:07 BST 14 75.2600 XLON 1063228423574249 04/09/2024 17:24:07 BST 31 75.2600 XLON 1063228423574250 04/09/2024 17:24:21 BST 43 75.2200 XLON 1063228423574273 04/09/2024 17:25:14 BST 24 75.2600 XLON 1063228423574378 04/09/2024 17:25:14 BST 63 75.2600 XLON 1063228423574379 04/09/2024 17:26:07 BST 47 75.2800 XLON 1063228423574473 04/09/2024 17:26:07 BST 29 75.2800 XLON 1063228423574474 04/09/2024 17:26:07 BST 12 75.2800 XLON 1063228423574475 04/09/2024 17:26:07 BST 50 75.2800 XLON 1063228423574479 04/09/2024 17:26:07 BST 63 75.2800 XLON 1063228423574480 04/09/2024 17:26:07 BST 63 75.2800 XLON 1063228423574481 04/09/2024 17:26:07 BST 12 75.2800 XLON 1063228423574482 04/09/2024 17:26:07 BST 36 75.2800 XLON 1063228423574483 04/09/2024 17:26:39 BST 66 75.2800 XLON 1063228423574600 04/09/2024 17:26:54 BST 40 75.2800 XLON 1063228423574622 04/09/2024 17:26:54 BST 13 75.2800 XLON 1063228423574623 04/09/2024 17:26:54 BST 1 75.2800 XLON 1063228423574624 04/09/2024 17:26:55 BST 45 75.2800 XLON 1063228423574629 04/09/2024 17:26:55 BST 12 75.2800 XLON 1063228423574639 04/09/2024 17:27:13 BST 45 75.2800 XLON 1063228423574717 04/09/2024 17:27:14 BST 13 75.2800 XLON 1063228423574718 04/09/2024 17:27:14 BST 40 75.2800 XLON 1063228423574719 04/09/2024 17:27:45 BST 81 75.3000 XLON 1063228423574778 04/09/2024 17:28:04 BST 12 75.2800 XLON 1063228423574905 04/09/2024 17:28:04 BST 33 75.2800 XLON 1063228423574906 04/09/2024 17:28:04 BST 68 75.2800 XLON 1063228423574907 04/09/2024 17:28:05 BST 13 75.2800 XLON 1063228423574913 04/09/2024 17:28:05 BST 33 75.2800 XLON 1063228423574914 04/09/2024 17:28:13 BST 88 75.2600 XLON 1063228423574942 04/09/2024 17:28:42 BST 14 75.2600 XLON 1063228423575029 04/09/2024 17:28:44 BST 14 75.2600 XLON 1063228423575041 04/09/2024 17:29:04 BST 45 75.2600 XLON 1063228423575101 04/09/2024 17:29:21 BST 14 75.2600 XLON 1063228423575216 04/09/2024 17:29:21 BST 66 75.2600 XLON 1063228423575217 04/09/2024 17:29:21 BST 24 75.2600 XLON 1063228423575218 04/09/2024 17:29:21 BST 13 75.2600 XLON 1063228423575224 04/09/2024 17:29:21 BST 33 75.2600 XLON 1063228423575225 04/09/2024 17:29:21 BST 59 75.2600 XLON 1063228423575226 04/09/2024 17:29:23 BST 33 75.2600 XLON 1063228423575243 04/09/2024 17:29:23 BST 12 75.2600 XLON 1063228423575244 04/09/2024 17:29:41 BST 26 75.2600 XLON 1063228423575306 04/09/2024 17:29:50 BST 61 75.2600 XLON 1063228423575352 04/09/2024 17:29:50 BST 66 75.2600 XLON 1063228423575353 04/09/2024 17:29:53 BST 100 75.2800 XLON 1063228423575365

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com