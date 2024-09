Der Gesamtmarkt war am Mittwoch schwach, aber die Carl Zeiss Meditec-Aktie war mit -5,82 Prozent noch schwächer und Tagesverlierer im MDAX und TecDAX. Was ist denn hier schon wieder angebrannt, dass diese schon so gebeutelte Aktie erneut heftig unter Druck gerät?

Den vollständigen Artikel lesen ...