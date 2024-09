Neue Bilanzzahlen und Kursbewegungen

Die Evotec SE-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel am Morgen einen Kursanstieg von 0,4 Prozent auf 5,93 EUR, nachdem sie zeitweise auf 5,95 EUR geklettert war. Der Aktienkurs erreichte ein 52-Wochen-Hoch von 23,44 EUR am 16.09.2023, was einer Differenz von 295,61 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Das 52-Wochen-Tief lag bei 5,06 EUR und der Abstand beträgt nun 14,60 Prozent. Die Bilanz für das jüngste Quartal, das am 30.06.2024 endete, weist einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie aus, verglichen mit -0,08 EUR im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR im Vergleich zu 170,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kurseinschätzungen und Analystenprognosen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,000 EUR und sehen das durchschnittliche [...]

