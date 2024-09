Die Preisträger werden darüber berichten, wie die funktionsübergreifende Ausrichtung das Wachstum ihres Unternehmens beschleunigt hat

Forrester (Nasdaq: FORR) wird Shell Fleet Solutions als Empfänger der Auszeichnung B2B Return On Integration (ROI) Honours 2024 auf dem B2B Summit EMEA, der vom 7. bis 9. Oktober 2024 in London stattfindet, auszeichnen. Das Unternehmen erhält die Auszeichnung für die Bereitstellung von wirkungsvollen Kundenerfahrungen (CX) und die Ausrichtung seiner Marketing- und Vertriebsfunktionen zur Förderung des Unternehmenswachstums. Forrester wird außerdem die diesjährigen Gewinner des B2B-Programms des Jahres, Infocert und Cora Systems, für ihre kundenorientierte Ausrichtung der Marketing- und Vertriebsfunktionen auszeichnen.

Der B2B Summit EMEA ist die führende Veranstaltung für B2B-Marketing- und -Verkaufsleiter, die sich mit neuen Forschungsergebnissen, Frameworks und Best Practices befassen, um eine funktionsübergreifende Abstimmung zu erreichen und ihre Go-to-Market-Ansätze weiterzuentwickeln, um eine Umgestaltung der Umsatzprozesse zu erreichen. Auf der Veranstaltung werden die Preisträger präsentieren, wie sie die funktionale Ausrichtung auf die Schaffung von Kundennutzen und Wachstum umgesetzt und integrierte globale Kampagnen zur Erreichung von Geschäftsergebnissen gestartet haben.

Der diesjährige Gewinner der ROI Honours, Shell Fleet Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensmobilität, hat einen automatisierten, datengesteuerten Marketingansatz gewählt, um die Bedürfnisse seiner Kunden besser zu erfüllen. In seiner Keynote-Sitzung wird Shell Fleet Solutions erörtern, wie das Unternehmen Kunden-, Kontakt- und Einkaufsgruppenverhaltensdaten auf automatisierte Weise kombinierte und berechnete Erkenntnisse nutzte, um das Verhalten seiner Kunden besser zu verstehen, die Ausrichtung von Vertrieb und Marketing zu verbessern und den Kundenwert zu steigern.

"Um unser langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten, sind wir von einem lead-zentrierten zu einem chancen-zentrierten Marketingansatz übergegangen. Dadurch konnten wir Einblicke in die Käufergruppen gewinnen und das Verhalten unserer Kunden insgesamt besser verstehen", sagt Angela Scaueru, Global Customer Dialog Manager bei Shell Fleet Solutions. "Wir haben zwei wichtige Schritte unternommen, um den Wert zu steigern. Erstens haben wir Absichtssignale von Kontakten erkannt und diese Signale auf Kontoebene gebündelt, um sie mit dem Vertrieb zu teilen. Zweitens haben wir eine automatisierte modulare Content-Engine implementiert, um eine Personalisierung auf der Grundlage des Kunden- und Kontaktverhaltens zu ermöglichen. Dadurch konnten wir das Kundenerlebnis optimieren, neue Verkaufschancen identifizieren und die Abstimmung zwischen Vertrieb und Marketing verbessern."

Die Gewinner des Programms des Jahres werden auf dem B2B Summit EMEA auch ihre Erfolgsgeschichten vorstellen:

Infocert wird erörtern, wie das Unternehmen seinen Lead-Management-Prozess durch eine bessere Abstimmung zwischen Vertrieb und Marketing umgestaltet hat.

wird erörtern, wie das Unternehmen seinen Lead-Management-Prozess durch eine bessere Abstimmung zwischen Vertrieb und Marketing umgestaltet hat. Cora Systems wird aufzeigen, wie das Unternehmen die Qualität und Quantität seiner Leads durch die Umstellung seiner Pipeline-Generierungsstrategie steigern konnte.

"Die diesjährigen Gewinner der ROI Honours und des Programms des Jahres sind perfekte Beispiele dafür, wie sich eine starke funktionsübergreifende Ausrichtung positiv auf die Leistung und das Wachstum eines Unternehmens auswirken kann", sagt Simon Daniels, Principal Analyst bei Forrester. "Auf dem B2B Summit EMEA werden die Teilnehmer davon profitieren, dass Shell Fleet Solutions, Infocert und Cora Systems ihre Erfolgsgeschichten auf der Bühne erzählen und an einer Reihe interaktiver Sitzungen teilnehmen, die einen Einblick geben, wie Branchenkollegen ihre B2B-Strategie revolutionieren."

