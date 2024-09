FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 135 (120) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RS GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 900 PENCE - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15914 (15756) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS ANTOFAGASTA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2000 PENCE - JEFFERIES CUTS W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS PRICE TARGET TO 84 (91) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 235 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BIG YELLOW GROUP TARGET TO 1465 (1385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 525 (460) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1050 PENCE



