Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- TTP Group ist ein führendes Beratungs- und Ingenieursunternehmen spezialisiert insbesondere auf die biotechnische und pharmazeutische Industrie- Kunden sind Blue-Chip-Unternehmen in Europa- TTP Group führt das operative Geschäft unter den Marken "Pharmaplan" und "Triplan" und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende an 27 Standorten- Exyte-CEO Büchele: "Mit der Übernahme von TTP erweitert Exyte seine Position als globaler Akteur im Pharmamarkt und stärkt seine Präsenz in Europa."Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen im Design, Engineering und der Bereitstellung von High-Tech-Anlagen, plant die Übernahme der TTP Group ("TTP"), eines führenden Beratungs- und Ingenieurunternehmens für die pharmazeutische und chemische Industrie in Europa. Das TTP-Portfolio umfasst eine breite Palette von Ingenieurdienstleistungen, von Machbarkeitsstudien über Grund- und Detailplanung bis hin zu Bauleitung, Inbetriebnahme sowie Qualifizierung und Validierung. Exyte, der Finanzinvestor Robus Capital und Minderheitseigner von TTP haben entsprechende Verträge unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.TTP ist in Europa ein spezialisierter und anerkannter Partner für Blue-Chip-Kunden der Biotech- und Pharmabranche sowie der chemischen Industrie. Das Unternehmen deckt mit den operativen Marken "Pharmaplan" und "Triplan" das gesamte Dienstleistungsspektrum von Engineering, über Beschaffung, Bauleitung und Validierung ab. Exyte wird TTP mit seinen eigenen europäischen Aktivitäten im Bereich Biopharma und Life Sciences zusammenführen. Ziel ist es, einen starken Partner für die boomende europäische Biotechnologie- und Pharmaindustrie zu schaffen.TTP führt eine Vielzahl von Projekten durch, von der Modernisierung bestehender Einrichtungen bis hin zur Realisierung neuer Anlagen. Das Unternehmen verfügt über einen strategischen Fußabdruck in Europa mit 27 Standorten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2023 erwirtschafteten rund 1.000 Mitarbeitende[1] einen Umsatz von über 170 Millionen Euro. TTP beabsichtigt, das starke profitable Wachstum der letzten Jahre in den kommenden Jahren fortzusetzen."Durch die Kombination der Ingenieurexpertise von TTP mit Exyte's Kompetenz in der Projektrealisierung schaffen wir eine starke Präsenz in den Bereichen Biotech und Pharma in Europa. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden in Europa das gesamte Spektrum der Zusammenarbeit anzubieten - von der strategischen Planung bis hin zur Bereitstellung von Biotechnologie- und Pharmaanlagen. Mit der Übernahme von TTP stärkt Exyte seine Position als globaler Akteur im Pharmamarkt und festigt seine Präsenz in Europa. Die Mitarbeitenden von TTP sind erfahrene und spezialisierte Experten, darunter Ingenieure, Architekten und Projektmanager. Ihr Fachwissen und ihr innovativer Geist werden einen bedeutenden Beitrag zum nachhaltigen, profitablen Wachstum von Exyte leisten. Wir freuen uns darauf, sie bald im Exyte-Team willkommen zu heißen", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte."TTP und Exyte teilen die gleichen Werte und den Anspruch, ihren Kunden innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten. Gemeinsam werden wir im boomenden Markt für Pharmaanlagen unseren Wachstumskurs fortsetzen. Die Kombination unserer Fähigkeiten ist ein positives Signal für unsere Kunden. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit Exyte", sagt Dr. Andreas Bonhoff, CEO der TTP Group.Megatrends und technologischer Fortschritt treiben InvestitionenInvestitionen in Produktionsanlagen im pharmazeutischen Sektor werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. Bevölkerungswachstum und eine alternde Gesellschaft führen zu steigenden Anforderungen an medizinische Wirkstoffe und Produkte. Darüber hinaus erfordern technische Innovationen wie mRNA-Technologie und die Sicherung von Lieferketten neue und zusätzliche Fertigungskapazitäten. Investitionen in bestehende und neue Anlagen sind auch aufgrund steigender Nachhaltigkeitsanforderungen erforderlich. Kurze Markteinführungszeiten, Flexibilität und digitale Lösungen sind zentrale Elemente bei der Planung und dem Bau neuer Anlagen."Die pharmazeutische Industrie steht vor spannenden Zeiten. Unternehmen haben vielfältige und vielversprechende Potentiale, da bahnbrechende Zell- und Gentherapien immer mehr verfügbar werden. Mit der Übernahme von TTP stärkt Exyte seine Präsenz in Europa. Gemeinsam werden wir nachhaltige High-Tech-Anlagen bereitstellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Weltbevölkerung zu verbessern", sagt Ronan Donohue, Präsident der Global Business Unit Biopharma und Life Sciences von Exyte.Strategische Erweiterung von Biopharma und Life SciencesDie Global Business Unit Biopharma und Life Sciences ist nach Umsatz das zweitgrößte Segment von Exyte. Im Jahr 2023 lag der Umsatz von Biopharma und Life Sciences bei 580 Millionen Euro. Der Auftragseingang wuchs um 12 Prozent auf 650 Millionen Euro. Im Rahmen der "Next Level"-Agenda soll der Umsatz des Segments weiter steigen und auch sein Anteil am Gesamtumsatz weiter zunehmen. Mittelfristig strebt das Business Segment Biopharma und Life Sciences einen Umsatz von mehr als 1.5 Milliarde Euro an. Erst kürzlich hat Exyte die schnellste jemals gebaute Produktionsanlage für Wirkstoffe fertiggestellt. Weniger als 22 Monate vergingen vom Beginn des Konzeptdesigns bis zur Validierung der ersten Produktionslinie in einem mRNA-Kompetenzzentrum in Deutschland.Über ExyteExyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für die Hightech-Industrie. Mit seiner einzigartigen Expertise, die das Unternehmen seit über einem Jahrhundert stetig weiterentwickelt, beliefert Exyte Kunden in den hochkomplexen Branchen Halbleiter, Batteriezellen, Pharmazie und Biotechnologie sowie Rechenzentren. Exyte bietet seinen Kunden weltweit ein umfassendes Leistungsspektrum an - von der Beratung bis hin zur Umsetzung schlüsselfertiger Lösungen unter Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards. Das Unternehmen schafft eine bessere Zukunft, indem es Schlüsselindustrien ermöglicht, die Qualität des modernen Lebens zu verbessern. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Exyte mit weltweit rund 9.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. www.exyte.netÜber TTPTTP Group ist eine auf Ingenieurdienstleistungen für die Prozessindustrie spezialisierte Unternehmensgruppe. An 27 Standorten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz sind mehr als 1.000 Mitarbeitende unter den operativen Marken Pharmaplan und Triplan tätig. Pharmaplan deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Pharma-Engineerings von der Beratung über die Durchführung von EPCM-Projekten, Qualification und Validation sowie Upgrades bis hin zur lokalen Standortunterstützung ab. Triplan übernimmt als führender Engineering-Partner für die chemische Industrie die technische Entwicklung für Neu- und Umbauprojekte sowie die Modernisierungen bestehender Anlagen. Mit den zwei starken Marken, die seit über 50 Jahren etabliert sind, zählt sich die TTP Group zu einem der führenden Ingenieurdienstleistern in Europa. www.ttp-group.eu1. Full Time Equivalent (FTE).Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2496453/Exyte.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1487100/Exyte_Logo.jpgsamy.abdelaal@exyte.netwww.exyte.netKontakt:Samy Abdel AalPublic Relations ManagerTelefon: +49 711 88044696Mobil: +49 172 840 33 01samy.abdelaal@exyte.netwww.exyte.net View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/exyte-erwirbt-ttp-group-zur-beschleunigung-des-wachstums-des-biopharma--und-life-sciences-geschafts-302239121.htmlOriginal-Content von: Exyte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084469/100922651