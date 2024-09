Nachdem Tesla in den letzten Tagen eher von schlechten Nachrichten geprägt war, folgt heute Morgen eine Nachricht, auf die nicht nur viele Tesla-Anleger, sondern auch Tesla-Besitzer gewartet haben: Das Unternehmen plant die Einführung der "Full Self Driving"-Technologie in China und Europa im ersten Quartal des kommenden Jahres. Schürt das wieder Wachstumsfantasien?Auf dem offiziellen X-Account von Tesla AI, einer Tochtergesellschaft des Elektrofahrzeug-Herstellers, wurde am Donnerstag eine Road ...

