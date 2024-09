Düsseldorf (ots) -- Die InnoTrans 2024, die führende Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik, findet vom 24. bis 27. September in der Messe Berlin statt- Ericsson bietet am Stand 710 in Halle 4.1 persönliche Führungen und Interviewmöglichkeiten rund um seine Messeneuheiten und sein Lösungsportfolio- Ericsson-Experten stellen die neuesten FRMCS- und 5G-Technologien in Anwendungsdemos vorEricsson (NASDAQ: ERIC) wird vom 24. bis 27. September an der InnoTrans 2024 teilnehmen. Als führende Fachmesse für Verkehrstechnik bringt die InnoTrans alle zwei Jahre in Berlin die wichtigsten Akteure aus der Bahn- und Verkehrsbranche zusammen. Für Ericsson liegen die thematischen Schwerpunkte in diesem Jahr auf FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) und 5G-Korridoren am Gleis. Zugleich informieren Ericsson-Experten über die neuesten Trends und Entwicklungen am Markt und zeigen auf Stand-Rundgängen vor Ort innovative Lösungen und Produkte.In diesem Jahr wird Ericsson Lösungen für das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) vorstellen. Bei FRMCS handelt es sich um ein zukunftsweisendes Mobilfunksystem für den Bahnbetrieb. Es ermöglicht die Echtzeit-Datenübertragung zwischen Zügen und ist damit für einen sicheren und effizienten Betrieb des Schienennetzes unerlässlich. Das Großprojekt wird von Ericsson und dem internationalen Eisenbahnverband UIC sowie weiteren Unternehmen der Eisenbahnindustrie vorangetrieben. FRMCS wird das veraltete Kommunikationssystem GSM-R ersetzen und auf LTE- und 5G-Technologien setzen.In dem Zusammenhang gibt Ericsson Einblicke in Schlüsselprojekte, wie den Gigabit Innovation Track (GINT) in Deutschland. Bei dem Forschungsprojekt handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Ericsson, O2 Telefónica und Vantage Towers, die darauf abzielt, Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen in Zügen zu ermöglichen. Solche 5G-Mobilfunkkorridore sollen zukünftig eine nahtlose Konnektivität für Fahrgäste gewährleisten und die Digitalisierung des Schienenverkehrs weiter vorantreiben.Für alle Besucher der InnoTrans 2024 bietet Ericsson am Stand 710 in Halle 4.1 die Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Verkehrstechnik hautnah zu erleben. Individuelle Standführungen ermöglichen den Besuchern, die für sie relevanten Demos in Augenschein zu nehmen und einen umfassenden Überblick über die Ericssons Technologien und Lösungen zu erhalten."Die InnoTrans ist die wichtigste Veranstaltung für die gesamte Bahn- und Verkehrsbranche. Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr mit Ericsson als führendem Mobilfunknetzausrüster vor Ort zu sein und dort dem Fachpublikum unsere aktuellen FRMCS- und 5G-Lösungen zu zeigen", sagt Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Wir freuen uns auf vier Tage voller Diskussionen, Produktdemos und Interaktionen zur Zukunft dieser Branche."Neben individuellen Führungen für Medienvertreter am Ericsson-Stand stehen zusätzlich hochkarätige Sprecher von Ericsson für Gespräche und Interviews zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem- Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH (Dienstag, den 24. September) und- Nicolas Segond, Head of Railway Market - Europa & Lateinamerika (Dienstag und Mittwoch, den 24. - 25. September).Interessierte können sich direkt über die Ericsson Pressestelle anmelden:ericsson.presse@ericsson.com.Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Interview-Termine nur begrenzt zur Verfügung stehen und nicht jede Anfrage bestätigt werden kann.Weitere Informationen zu Ericsson auf der InnoTrans finden Sie hier: https://www.ericsson.com/en/events/innotransÜber InnoTrans 2024Mit 2.771 Ausstellern aus 56 Nationen bietet die InnoTrans 2024 (https://www.innotrans.de) zahlreiche Einblicke in die neuesten Trends der Bahn- und Verkehrstechnologie. Die knapp 140.000 internationalen Besucher erwartet auf der alle zwei Jahre stattfindenden Messe ein viertägiges Rahmenprogramm mit spannenden Vorträgen und diversen Möglichkeiten zum Netzwerken mit Branchenexperten.Über EricssonDie leistungsstarken, programmierbaren Mobilfunknetze von Ericsson bieten täglich Konnektivität für Milliarden von Menschen. Seit fast 150 Jahren sind wir Pioniere bei der Entwicklung von Kommunikationstechnologien. Wir bieten Mobilfunk- und Konnektivitätslösungen für Netzbetreiber und Unternehmen an. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern lassen wir die digitale Welt von morgen Wirklichkeit werden.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit zirka 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in rund 180 Ländern zusammen. 2023 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 263,4 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson hat über mehrere Jahrzehnte einen führenden Beitrag zum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und zur Entwicklung globaler Mobilfunkstandards geleistet, von denen sowohl die Verbraucher:innen als auch die Unternehmen weltweit profitieren. Ericssons Patentportfolio umfasst mehr als 60.000 erteilte Patente und wird durch unsere führende Position als 5G-Ausrüster sowie jährliche Investitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung gestärkt.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 162 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5gIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Unternehmenskommunikation Westeuropa ///Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0)1624385676 /// eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/5858214