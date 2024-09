Karin Radström wird am 1. Oktober 2024 Vorstandsvorsitzende und wird die Regionen Europa und Lateinamerika sowie Mercedes-Benz Lkw weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Sie ist seit 2021 Mitglied des Vorstands und ihre Amtszeit wurde bis 2029 bestätigt. Ihr erster Schwerpunkt wird die Senkung der Kosten und die Verbesserung des operativen Geschäfts in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sein. Die Nachfrage hat sich aufgrund der restriktiven Geldpolitik abgeschwächt, was zu Kurzarbeit im Werk Wörth und der Entlassung von fast 1.000 Leiharbeitern geführt hat. Im zweiten Quartal ging der Absatz insgesamt um 15% zurück, wobei Mercedes-Benz Europa und Trucks Asien Rückgänge von 22% bzw. 29% verzeichneten. Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Nachfrage und der Nachhaltigkeit der Preiserhöhungen haben uns veranlasst, unser Kursziel von EUR 42,00 auf EUR 38,00 zu ändern, obwohl das BUY-Rating nach einem 32%igen Rückgang des Aktienkurses bestehen bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





