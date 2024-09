© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Die japanische KI-Branche des Landes steckt noch in den Kinderschuhen. Doch mittlerweile ist im fernen Osten eine lebendige Start-Up-Szene entstanden.Das macht auch die ganz Großen der Tech-Branche neugierig.Das erst vor gut einem Jahr von ehemaligen Google-Ingenieuren gegründete Start-Up Sakana AI aus Tokio hat einen dicken Fisch als Investor an Land gezogen. Chip-Schwergewicht Nvidia hat sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar beteiligt. Das Unternehmen hat in kurzer Zeit ein beachtliches Wachstum hingelegt und zieht nun internationale Aufmerksamkeit auf sich. Die Finanzierung, die von New Enterprise Associates, Khosla Ventures und Lux Capital angeführt …