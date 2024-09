Die ersten auf dem Markt erhältlichen Solarmodule von Oxford PV haben einen Wirkungsgrad von 24,5 Prozent. Die erste Lieferung geht an einen Kunden in den USA. Oxford PV hat erstmals seine Perowskit-Silizium-Tandemmodule an einen Kunden in den USA geliefert und damit die kommerzielle Produktion in seiner Fabrik in Brandenburg an der Havel gestartet. Das teilte das britische Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstag mit. Oxford PV arbeitet seit 2014 an der Entwicklung der patentrechtlich geschützten Perowskit-auf-Silizium-Technologie und erreichte kürzlich mit einem Wirkungsgrad von 26,9 Prozent einen ...

