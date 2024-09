Nach einigen sehr schwachen Handelstagen bedingt durch einen schwächelnden Ölpreis können die Aktien von Energieriesen wie TotalEnergies und Equinor heute wieder etwas zulegen. Denn die Ölpreise sind am Donnerstag wieder einmal leicht gestiegen. Dies dürfte in erster Linie an den geänderten Plänen des Ölverbunds Opec+ liegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Vormittag 73,27 US-Dollar und damit 57 Cent mehr als am Vortag. Die Notierung für ein Fass ...

