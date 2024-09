NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analyst Stephen Reitman beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Frage, wie viel Wert junge Generationen noch auf einen Autoführerschein legen. Seine Untersuchungen bestätigten, dass heute weniger junge Menschen Auto fahren können als vor etwa 30 Jahren. Er folgert daraus, dass Autos nach wie vor relevant seien, dies aber eher für Menschen in ihren späteren Lebensabschnitten./tih/ajx

