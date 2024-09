Aktuelle Marktentwicklungen

Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Scout auf 77,70 Euro angehoben, wobei die Einstufung auf "Neutral" bleibt. Analysten haben ihr Bewertungsmodell an die neue Berichtsstruktur mit den Segmenten Professional und Private angepasst. Trotz dieser Anpassungen erwarten sie keine signifikanten Änderungen in den Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn. Scout-Aktionäre können sich im laufenden Jahr auf eine Dividende von 1,23 Euro je Aktie verlassen, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aktueller Aktienkurs und Prognosen

Während der XETRA-Handelssitzung notierte die Scout-Aktie bei 71,25 Euro, was einem Plus von 0,5 Prozent entsprach. Der aktuelle Kurs liegt somit 4,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 74,15 Euro, das am 22.07.2024 erreicht wurde. Das Papier hat sich seit dem 52-Wochen-Tief von 55,20 Euro am 01.11.2023 erfreulich entwickelt, mit einem Plus von 22,53 Prozent. Analysten prognostizieren einen Gewinn von 2,69 Euro je Aktie für 2024, wobei die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 Ende Oktober erwartet werden.

