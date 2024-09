Umsatz steigt trotz Rückgang der Gewinne

Copart, Inc. (NASDAQ: CPRT) verzeichnete im Quartal bis zum 31. Juli 2024 einen Gewinn von 0,33 USD pro Aktie, was unter den Erwartungen von 0,37 USD lag. Dies war auch niedriger als die 0,34 USD pro Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg jedoch auf 1,07 Milliarden USD und übertraf damit die Konsensschätzung. Letztes Jahr betrug der Umsatz 997,6 Millionen USD. Das Unternehmen wies einen Nettogewinn von 323 Millionen USD aus, was einem Rückgang von 7,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Management von Copart plant, die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz weiter zu erörtern.

Trotz dieser gemischten Ergebnisse hat die Aktie seit Jahresbeginn um 9,2 % zugelegt und liegt damit hinter dem S&P 500, der um 15,9 % gestiegen ist. Die kurzfristige Kursentwicklung wird stark von den zukünftigen Gewinnprognosen und der Marktführung abhängen. Copart erhielt einen Zacks Rank #3 (Hold), was eine Performance im Einklang mit dem Markt prognostiziert. Es bleiben Fragen offen, wie sich die kommenden Quartalsergebnisse entwickeln werden, besonders im Hinblick auf die Branchenentwicklung.

Skillsoft Corp., ein weiteres Unternehmen in der gleichen Branche, wird seine Quartalsergebnisse am 9. September 2024 veröffentlichen. Erwartet wird ein Verlust von 3,06 USD pro Aktie bei einem Umsatzrückgang von 6,9 % im Vergleich zum Vorjahr.

Copart Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...