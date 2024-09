© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Halbleiterunternehmen Broadcom wird am Abend seinen Geschäftsbericht präsentieren. Der dürfte entscheidend für die nächste Bewegung der in Schwierigkeiten steckenden Aktie werden.Nach der enttäuschenden Kursreaktion von Nvidia in der vergangenen Woche ruhen die Hoffnungen innerhalb der Halbleiterbranche jetzt auf den Zahlen von Broadcom. Viele Anleger haben mit Optionswetten auf einen Kursanstieg der Aktie von Nvidia viel Geld verloren und hoffen nun, einen Teil ihrer Verluste mit Wetten auf Broadcom wiedergutzumachen. Dafür ist eine ansprechende Bewegung der Aktie, für die am Optionsmarkt ein Umfang von 6,8 Prozent eingepreist ist, nach den Zahlen unverzichtbar. Das gilt umso mehr, als …