Bedeutsame Gold-Entdeckungen unter historischer Mine

Am 5. September 2024 verkündete Mawson Gold Limited, dass Southern Cross Gold Ltd. eine bedeutende neue Gold-Antimon-Entdeckung unter der historischen Golden-Dyke-Mine im Sunday Creek Projekt in Victoria, Australien gemacht hat. Diese Entdeckung umfasst mehrere hochgradige Goldadern in einer Tiefe von 100-150 Metern. Hervorzuheben sind die Bohrergebnisse von SDDSC130 mit Abschnitten wie 11,9 Metern bei 5,3 g/t AuEq und 12,6 Metern bei 8,0 g/t AuEq, die auf reiche Goldvorkommen hinweisen. Diese neue Entdeckung erstreckt sich 260 und 600 Meter westlich der bereits bekannten mineralisierten Körper Rising Sun und Apollo, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial des Projekts hinweist.

Fortlaufende Bohrarbeiten und Marktreaktionen

Das Bohrloch SDDSC130 bleibt in der Neigung offen, und weitere Bohrungen sind bereits geplant, um die Breite und Tiefe der Mineralisierung besser zu verstehen. Neunzehn weitere Bohrlöcher werden derzeit analysiert, während fünf weitere in Arbeit sind. Diese neuen Entwicklungen haben zu einer positiven Marktstimmung geführt und den Wert der Aktien von Southern Cross Gold gesteigert, da das Unternehmen 96.590.910 Aktien (48,7%) hält, was einem Wert von 252,1 Millionen AUD entspricht. Investoren erwarten weiterhin positive Ergebnisse und eine Erweiterung des Explorationsziels, das im Januar 2024 festgelegt wurde.

Southern Cross Gold Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...