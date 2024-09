Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA54019L1094 Lodestar Metals Corp. 05.09.2024 CA54020J1012 Lodestar Metals Corp. 06.09.2024 Tausch 1:1

US6025662007 MIND Technology Inc. 05.09.2024 US6025663096 MIND Technology Inc. 06.09.2024 Tausch 1:3,9

