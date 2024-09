Zusammenarbeit mit Accenture

Unilever und das Beratungsunternehmen Accenture haben eine erweiterte strategische Partnerschaft angekündigt, um die digitale Kernstruktur von Unilever zu vereinfachen und generative Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen. Diese langfristige Initiative zielt darauf ab, Effizienz und geschäftliche Agilität durch den verstärkten Einsatz von KI zu verbessern. Bereits 500 KI-Anwendungen wurden bei Unilever eingeführt und haben zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt. Mit der Unterstützung von Accenture plant Unilever, neue Maßstäbe in der produktivitätssteigernden Anwendung von generativer KI zu setzen sowie die globalen Betriebsabläufe weiter zu optimieren.

Aktienentwicklung und Ausblick

Im aktuellen London-Handel verzeichnet die Unilever-Aktie moderate Kursbewegungen. Der Wert des Papiers liegt bei 49,62 GBP, was einem geringfügigen Anstieg von 0,1 Prozent entspricht. Der aktuelle Aktienkurs nahe des 52-Wochen-Hochs von 49,80 GBP zeigt eine positive Entwicklung, wobei der Kurs 26,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP liegt. Analysten prognostizieren eine Dividendensteigerung auf 1,78 EUR pro Aktie in diesem Jahr und schätzen den Gewinn für 2024 auf 2,89 EUR je Aktie. Ein Analystenkonsens setzt das Kursziel auf 46,64 GBP. Die nächste Veröffentlichung der Quartalsergebnisse wird am 13. Februar 2025 erwartet.

