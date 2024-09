Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) (ots) -Drei Jahrzehnte erfolgreiche Produktion hochwertiger Milchprodukte in Nordwestmecklenburg. Das ist das Milchwerk der Arla Molkereigenossenschaft in Upahl, das heute im Rahmen eines Festakts sein 30-jähriges Bestehen feierte. Mit ca. 500 Millionen Kilogramm verarbeiteter Milchmenge im vergangenen Jahr, 430 Mitarbeitenden und 330 Arla Landwirt:innen als Lieferanten aus der Region ist das Werk wichtiger, regionaler Wirtschaftsfaktor und gehört zu den größten Produktionsstäten für Milchprodukte in Deutschland. Was im September 1994 unter dem Namen Hansa-Milch begann und 2011 durch die Fusion mit Arla Foods, Teil einer international tätigen, europäischen Molkereigenossenschaft wurde, ist heute ein hochmoderner Produktionsstandort für Frischmilchprodukte und fermentierte Milchprodukte. Und die Erfolgsgeschichte mit Produkten unter Markennamen wie Hansano, Arla Skyr und Arla Bio geht weiter. So sind im Laufe der kommenden drei Jahre Investitionen von insgesamt rund 30 Millionen Euro für neue Produktionsanlagen und Nachhaltigkeitsprojekte vorgesehen. Denn Arla verfolgt europaweit in seiner Produktion auch ein ambitioniertes Klimaziel: Bis 2030 (vs. 2015) sollen die CO2e-Emissionen aus dem Produktionsbereich um 63 Prozent reduziert werden - für eine zukunftsorientierte und nachhaltigere Milchwirtschaft."Ich freue mich sehr, dass wir heute unser Werk in Upahl feiern. Denn der Standort ist eine Erfolgsgeschichte und hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem innovativen, zentralen Werk für Frischmilchprodukte innerhalb der Arla Gruppe entwickelt. Dabei ist Upahl nicht nur für unsere deutschen Kunden im Lebensmitteleinzelhandel von großer Bedeutung, sondern als Kompetenzzentrum für Arla Skyr auch für andere europäische Märkte sehr wichtig. Und wir wollen das Werk mit neuen Anlagen weiterentwickeln und unsere Produktion klimafreundlicher gestalten. Daher planen wir in Upahl im Laufe der kommenden drei Jahre Investitionen von rund 30 Millionen Euro", so Peder Tuborgh, CEO der Arla Group. Dabei sollen 20 Millionen Euro vor allem in neue Produktionsanlagen für innovative, fermentierte Milchprodukte wie zum Beispiel Arla Skyr investiert werden und zehn Millionen Euro in Nachhaltigkeitsprojekte. Dazu zählen etwa Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder der Einbau energieeffizienter Motoren mit Frequenzsteuerung, mit denen zum Beispiel Pumpen im Werk betrieben werden. Bereits Ende 2025 soll der Standort zu 100% Ökostrom nutzen. Und bis zum Jahr 2030 sollen die CO2e-Emissionen um rund 60 Prozent in der Produktion gesenkt werden (vs. Basisjahr 2015).Als Ehrengast nahm Dr. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern an dem Festakt teil. In seiner Ansprache betonte er die große Bedeutung des Arla Werks für die Region und zeigte sich sehr erfreut, dass die Molkereigenossenschaft weitere Investitionen in Millionenhöhe vorsieht. "Das Arla Werk in Upahl ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in der Region; und als Molkereigenossenschaft auch zentral für viele regionale Landwirte, die Miteigentümer der Genossenschaft sind und ihre Milch an Arla liefern. Zahlreiche Ereignisse der vergangenen Jahre, wie etwa die Corona Pandemie haben gezeigt, wie wichtig eine funktionierende heimische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion für uns alle ist. Daher freue ich mich sehr, dass Arla weiter in den Standort investiert und mit seinen ambitionierten Klimazielen, auch den Umwelt- und Klimaschutz im Fokus hat. Besonders mit ihren Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowohl im Werk als auch auf den Höfen der Landwirte, zeigt Arla, wie die Transformation zu einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigeren Milchwirtschaft systematisch angegangen werden kann", so Minister Backhaus in Upahl.Erfolgsmarken kommen aus UpahlDie Palette der im Arla-Werk Upahl hergestellten Produkte reicht von Joghurts, Quark und Skyr in verschiedenen Varianten über Trinkmilch bis zu Schmand und Sahne; sowohl Arla Marken Produkte als auch Handelsmarken für den Lebensmitteleinzelhandel. Dabei stammt sämtliche verarbeitete Milch aus gentechnikfreier Fütterung der Kühe (GVO-frei) und ein besonderer Fokus liegt auf Produkten aus Biomilch. So wird in Upahl zum Beispiel auch die Arla Bio Weidemilch hergestellt. Zudem stammt auch das Erfolgsprodukt Arla Skyr aus Upahl, sowohl für den deutschen Markt als auch für weitere, europäische Länder.Hansano - starke, regionale Marke für den NordenNeben diesen Marken, werden auch Produkte der traditionsreichen, regionalen Marke Hansano, die seit über 50 Jahren für Qualität steht, im Arla Werk in Upahl hergestellt. Dabei ist Hansano eine Marke, die die Menschen im Norden sehr schätzen: So kaufen laut Zahlen des Marktforschers Nielsen gut ein Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher im Norden regelmäßig Hansano Produkte. Und in der Kategorie Sahne & Quark ist Hansano die Nr. 1 unter den Markenprodukten. Um diese starke Position weiter auszubauen, möchte Arla mit der Marke Hansano im Norden in den kommenden Jahren weiterwachsen; auch mit einer Erweiterung des Produktportfolios.Fakten zum Arla Milchwerk in Upahl:- Verarbeitet Milchmenge: ca.500 Mio. kg Milch in 2023- Produzierte Einheiten: 440 Mio. in 2023; Exportanteil: 25 Prozent (Märkte: EU & UK)- Mitarbeitende: 430- Produzierte Arla Marken: Hansano, Arla Bio, Arla Skyr, Arla Lactofree, Arla Buko (und Handelsmarken)- Produkte: spezialisiert auf Frischmilchprodukte; Kompetenzzentrum für Bio-Produkte & fermentierte Milchprodukte wie Quark, Joghurt und Skyr- Arla Landwirte: 330 Arla Landwirtinnen & Landwirte aus der Region beliefern das Werk in Upahl. Die meisten Höfe liegen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, weitere Betriebe in Brandenburg und Sachsen-Anhalt.Überblick zur Entwicklung des Arla Milchwerks in Upahl:- 1993/94: Bau & Inbetriebnahme des Werks (durch die damalige Hansa Milch Genossenschaft)- Sept. 1994: Erste Milchannahme und Start der Produktion- 2003: Gründung der Hansa Milch AG- 2005: Fusion mit der Molkereigenossenschaft Karstädt eG (Brandenburg)- 2011: Fusion mit der skandinavischen Arla Foods Genossenschaft- Ab 2013: Transformation zum Werk für Frischmilchprodukte und Arla Kompetenzzentrum für fermentierte Milchprodukte wie Quark, Joghurt und Skyr- 2015: Start der ersten Skyr Produktion; Arla bringt das innovative Produkt als Erster auf den deutschen Markt- 2019: Inbetriebnahme einer Pilotanlage zur Entwicklung von fermentierten Milchprodukten- 2021: Verlagerung der Produktion im Werk Karstädt in das Arla Werk in Upahl- 2023: Inbetriebnahme neuer Produktionslinien für innovative Trinkjoghurts in so genannten Pouch-Beutel-Verpackungen (Standbodenbeutel)Arlas Nachhaltigkeits- und Klimastrategie - für eine zukunftsorientierte Milchwirtschaft:- Als Molkereigenossenschaft verfolgt Arla eine ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda, mit einem besonderen Fokus auf Klimamaßnahmen: Bis 2030 (vs. Basisjahr 2015) sollen die CO2e-Emissionen in den Bereichen Produktion (Milchwerke), eigene Logistikflotte und Energienutzung (Scope 1 & 2) um 63% reduziert werden, auf den Arla Höfen (pro kg Milch), bei externen Logistikdienstleistungen & Verpackungen (Scope 3) um 30%. Bis 2050 sollen Netto-Null-CO2e-Emissionen erreicht werden.- In den Werken setzt Arla dafür auf verschiedene Maßnahmen, wie etwa die Umstellung auf 100% Ökostrom bis Ende 2025 in allen europäischen Produktionsstätten, energieeffizientere Motoren und Beleuchtung sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung- Arla hat von der internationalen, unabhängigen "Science Based Targets" Initiative (Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele, kurz SBTi) nach Prüfung die Bestätigung erhalten, dass Arlas Klimaziel im so genannten Operations Bereich (Scope 1 und 2, Produktion, Energienutzung und Logistik) die Bedingungen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad erfüllt. Die Initiative ist ein international anerkannter Standard für die Zielsetzung von wissenschaftsbasierten Emissionsreduktionen für Unternehmen. www. sciencebasedtargets.org; weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei Arla: www.arlafoods.de/nachhaltigkeit/