Berlin/Belgrad - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag mit dem serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic telefoniert. Dabei habe man sich zum Stand der bilateralen Beziehungen ausgetauscht, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.



Beiden unterstrichen demnach das "gemeinsame Interesse zur konstruktiven und ergebnisorientierten Zusammenarbeit". Auch rohstoffpolitische Fragen im Rahmen einer "nachhaltigen Rohstoffpolitik in Europa und eines engen Austauschs hierzu" seien besprochen worden, hieß es weiter. Der Kanzler habe dabei deutsche Unterstützung, unter anderem zur Sicherstellung hoher Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards beim Lithium-Abbau in Serbien, angeboten.



Scholz verwies den Angaben zufolge auf entsprechende deutsche Vorhaben zum Lithium-Abbau und schlug vor, "vorhandene Expertise zur nachhaltigen und umweltgerechten Ausgestaltung derartiger Projekte zu teilen".



Auch die Bedeutung des durch die EU vermittelten Dialogs zwischen Kosovo und Serbien sei Thema gewesen. Hierfür habe Scholz die "anhaltende deutsche Unterstützung" bekräftigt. Man habe vereinbart, "den offenen Austausch fortzuführen und weiter in Kontakt zu bleiben", so Hebestreit.

© 2024 dts Nachrichtenagentur