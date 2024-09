Oxford PV hat die ersten kommerziellen Perowskit-Solarmodule an einen Kunden in die USA geliefert. Sie versprechen einen um 20 Prozent höheren Energieertrag als herkömmliche Silizium-Module. Oxford PV liefert erstmals Perowskit-Tandem-Module an einen Kunden in den USA. Laut Mitteilung des in Brandenburg fertigenden Unternehmens ist das der kommerzielle Start für die neue Technologie. Die Solarmodule mit 72-Zellen basieren auf der patentrechtlich geschützten Perowskit-auf-Silizium Technologie. Sie ...

