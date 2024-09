DAX ringt um Stabilität: Nach positiven US-Konjunkturdaten zunächst im Plus, endet der Leitindex leicht im Minus. Bayer und Deutsche Bank führen die Gewinnerliste an. Softwarehersteller zeigen sich schwach. Alle Augen richten sich nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der die weitere Marktrichtung bestimmen dürften.Der DAX hat am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch unternommen. US-Konjunkturdaten und eine zunächst freundliche Tendenz an der US-Technologiebörse Nasdaq stützten am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...