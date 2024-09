Daimler Truck setzt auf Angriff: Aufsichtsratschef Joe Kaeser will den Konzern zum margenführenden Truck-Anbieter machen. Mit der neuen Chefin Karin Radström soll der Umbau langfristig vorangetrieben werden. Wie will der Nutzfahrzeuggigant trotz aktueller Herausforderungen in Asien und Europa die ambitionierten Ziele erreichen?Daimler-Truck-Aufsichtsratschef Joe Kaeser hat der Konkurrenz den Kampf angesagt. "Mittel- bis langfristig wollen wir nicht nur der größte Truck-Anbieter der westlichen Welt ...

