Paris / London - Vor wegweisenden Konjunktursignalen für die US-Geldpolitik sind die Anleger am Donnerstag bei europäischen Aktien vorsichtig geblieben. Der bislang schwache September setzte sich fort und machte seinem Ruf als schlechter Börsenmonat weiter alle Ehre. Als Belastung erwies sich der trübe Börsenstart in New York. Auch dort scheuten die Investoren das Risiko. Zum Wochenschluss werden in den Vereinigten Staaten Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, ...

