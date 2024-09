Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, kündigte heute an, auf der Automechanika Frankfurt in Halle 3, Messestand D11, eine Palette von Aftermarket-Kupplungslösungen für die Märkte in Europa, Nahost und Afrika (EMEA) zu präsentieren. Eaton präsentiert dort sein komplettes Produktprogramm an Winkel-Federkupplungen, Teller-Federkupplungen, konzentrischen pneumatischen Kupplungsaktuatoren und ServiceRanger-Diagnoselösungen für Nutzfahrzeuge.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240905811319/de/

Eaton's Advantage series automated diaphragm spring clutches are designed for all makes and models of automated manual transmissions (AMT) in the EMEA market. (Photo: Business Wire)

"Wir verfolgen das erklärte Ziel, unser Produktportfolio zu erweitern, um den sich ändernden Anforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden und unsere Kundenbeziehungen in allen Vertriebskanälen auszubauen", sagte Tim Bauer, Vice President, Aftermarket, bei der Mobility Group von Eaton.

Die Winkel-Federkupplungen kommen in Schaltgetrieben zum Einsatz und werden in zwei Serien angeboten. Die Advantage-Serie arbeitet mit einer Riemenantriebstechnologie, die einerseits eine bessere Verbindung der Zwischenscheiben gewährleistet und dadurch ein zuverlässigeres Betriebsverhalten ermöglicht und andererseits das Rattern und die Materialermüdung der Nasen verhindert. Darüber hinaus sind sie mit einem Doppeldichtungslager ausgestattet. Damit erreichen sie die mit 80.000 km besten Schmierintervalle ihrer Klasse, was die Ausfallzeiten bei der Wartung reduziert. Daneben bietet Eaton die Serie EverTough an, eine kostengünstigere Lösung für Fahrzeuge, die älter als sieben Jahre sind.

Eaton wird außerdem seine Advantage-Serie von automatisierten Tellerfederkupplungen für alle Marken und Modelle von automatisierten Schaltgetrieben (AMTs) ausstellen, die auf dem EMEA-Markt angeboten werden. Diese Kupplungen werden nach strengen OEM-Qualitätsstandards gebaut und minimieren die Geräusche im Leerlauf, während sie zugleich starke Vibrationen reduzieren und hervorragende Leistungen sowie eine längere Lebensdauer der Kupplung bieten.

Eaton wird auch seinen elektronischen Kupplungsaktuator ausstellen, der für sein UltraShift Plus-Getriebe konzipiert ist, ebenso wie seine konzentrischen pneumatischen Kupplungsaktuatoren (CPCAs) für die AMTs DT12, Volvo I-Shift und Mack mDRIVE. Die CPCAs tragen zur Optimierung der Fahrzeugleistungen bei, indem sie in Zusammenarbeit mit dem AMT eines Fahrzeugs beim Schalten des Getriebes laufend die ideale Ausrückposition und Kupplungsbetätigung ermitteln. Viele der heutigen mit AMT ausgestatteten Nutzfahrzeuge fallen nicht mehr unter die Werksgarantie, so dass Flottenkunden zuverlässige Teile für Reparatur- und Wartungsarbeiten benötigen. Ein Austausch des CPCA während der Kupplungswartung kann dazu beitragen, Reparaturzeit und -kosten zu sparen und die Ausfallzeiten für außerplanmäßige Wartungsarbeiten zu reduzieren.

Zur Unterstützung der auf dem Markt befindlichen AMTs bietet Eaton die Software ServiceRanger 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus) an. Dieses Diagnosesoftware- und Service-Tool unterstützt alle AMTs, Hybrid-Antriebsstrangsysteme, Advantage-Automated-Series-Kupplungen und Crummins-Automated-Transmission-Technologien von Eaton. Darüber hinaus gibt es ein "App-Center", mit dem Benutzer alle Marken und Modelle von Membranfederkupplungen und CPCAs kalibrieren können, die für die AMTs DT12, Volvo I-Shift und Mack mDRIVE ausgelegt sind.

"Eaton bietet in der Region EMEA jetzt ein komplettes Produktprogramm an Aftermarket-Kupplungen für alle Lkw-Marken und -Modelle an. Ganz gleich, ob der Lkw nun ein Jahr oder mehr als fünfzehn Jahre alt ist wir haben das Kupplungsportfolio, mit dem wir unseren Kunden kosteneffiziente Lösungen anbieten können, um ihre Fahrzeuge in Betrieb zu halten", sagte Pawel Kepka, Director, Aftermarket EMEA, bei der Mobility Group von Eaton.

Erfahren Sie mehr über die Aftermarket-Lösungen von Eaton.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die Bereiche Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir die Wende auf der Erde hin zu erneuerbaren Energien, arbeiten an der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und bauen mit an einer nachhaltigeren Gesellschaft für die Menschen von heute und die kommenden Generationen.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit über hundert Jahren an der Börse New York (NYSE) notiert. Wir haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 23,2 Milliarden USD erzielt und betreuen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Contacts:

Thomas Nellenbach

(216) 333-2876 (mobil)

thomasjnellenbach@eaton.com