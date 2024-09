Aktuelle Kursbewegungen und Marktentwicklung

Die Covestro-Aktie zeigt im XETRA-Handel eine stabile Performance. Um 15:51 Uhr notierte sie bei einem Kurs von 55,24 EUR, nachdem sie zu Beginn des Handelstages bei 54,84 EUR startete. Mit einem Tageshoch von 55,40 EUR bleibt die Aktie weiterhin im positiven Bereich. Der bisherige Höchststand der letzten 52 Wochen wurde am 28. August 2024 mit 56,90 EUR erreicht. Um diesen Wert erneut zu erreichen, müsste die Aktie um 3,01 Prozent steigen. Das 52-Wochen-Tief wurde am 2. Februar 2024 bei 44,57 EUR verzeichnet, was 19,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt.

Dividenden und Quartalszahlen

Analysten erwarten für das laufende Jahr eine Dividende von 0,181 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr keine Dividende ausgeschüttet wurde. Die jüngste Quartalsbilanz zum 30. Juni 2024, veröffentlicht am 30. Juli 2024, zeigte einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie, im Vergleich zu einem Gewinn von 0,24 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz fiel dabei um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Experten prognostizieren für die kommende Q3 2024-Bilanz, die am 29. Oktober 2024 veröffentlicht wird, interessante Einblicke, während die Q3 2025-Zahlen am 4. November 2025 erwartet werden. Das mittlere Kursziel der Covestro-Aktie liegt laut Analysten bei 58,00 EUR.

